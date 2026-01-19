SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa

La Constancia de Situación Fiscal es un documento indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México, ya que reúne información fundamental del contribuyente, como datos de identificación, domicilio fiscal, régimen fiscal y la Cédula de Identificación Fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que el trámite para obtener la Constancia de Situación Fiscal es accesible y no requiere contar con firma electrónica avanzada: “Para generar la descarga de la constancia no es necesario contar con e.firma, el portal también te permite realizar el trámite con los datos de RFC y contraseña, siguiendo los pasos de la herramienta SAT ID”, lo que facilita a los contribuyentes realizar el proceso en línea de forma rápida y segura. TE PUEDE INTERESAR: No te pueden exigir la Constancia de Situación Fiscal para expedir facturas: SAT

PASO A PASO: ASÍ PUEDES GENERAL TU CONSTANCIA DE SIUACIÓN FISCAL SIN SALIR DE CASA Los contribuyentes pueden obtener la constancia de forma digital a través de SAT Móvil, SAT ID o la Oficina Virtual. 1. Desde SAT Móvil: * Ingresa tu RFC y contraseña; * Accede al apartado “Mi RFC”; * Selecciona la opción “Constancia”; * Guarda o comparte el documento. 2. Desde SAT ID: * Ingresa a SAT ID; * Selecciona “Constancia de Situación Fiscal con CIF”; * Sigue las instrucciones del portal; * Solicita el envío marcando “Requiero recibir mi Constancia de Situación Fiscal con CIF en formato PDF de forma periódica”; Si la solicitud es aprobada, recibirás el archivo en PDF por correo electrónico. 3. Desde la oficina virtual: * Agenda tu cita en citas.sat.gob.mx; * En servicios, selecciona Entrega de constancias; * Elige Oficina Virtual en Entidad Federativa y Módulo; * Antes de la cita, envía tu identificación oficial digitalizada en Consultar/Gestionar cita o al correo oficina.virtual@sat.gob.mx; * Conéctate a la videollamada en la fecha y hora programadas con el enlace enviado a tu correo.

ESTA ES LA IMPORTANCIA DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Este comprobante es solicitado con frecuencia por empleadores, instituciones financieras y dependencias públicas para verificar que una persona física o moral se encuentra correctamente registrada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con el SAT, la constancia permite validar que los datos fiscales estén actualizados y coincidan con los registrados en su base oficial, lo que ayuda a prevenir errores en la emisión de facturas, retenciones de impuestos y otros trámites fiscales. TE PUEDE INTERESAR: SAT aclara si las tandas pueden generar sanciones fiscales Por ello, mantener este documento vigente se ha vuelto un requisito habitual en procesos de contratación laboral, apertura de cuentas bancarias y celebración de contratos de servicios profesionales.