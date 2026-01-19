SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa

/ 19 enero 2026
    La Constancia de Situación Fiscal es un documento indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México. VANGUARDIA

La Constancia de Situación Fiscal es un documento indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México, ya que reúne información fundamental del contribuyente, como datos de identificación, domicilio fiscal, régimen fiscal y la Cédula de Identificación Fiscal.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que el trámite para obtener la Constancia de Situación Fiscal es accesible y no requiere contar con firma electrónica avanzada:

“Para generar la descarga de la constancia no es necesario contar con e.firma, el portal también te permite realizar el trámite con los datos de RFC y contraseña, siguiendo los pasos de la herramienta SAT ID”, lo que facilita a los contribuyentes realizar el proceso en línea de forma rápida y segura.

PASO A PASO: ASÍ PUEDES GENERAL TU CONSTANCIA DE SIUACIÓN FISCAL SIN SALIR DE CASA

Los contribuyentes pueden obtener la constancia de forma digital a través de SAT Móvil, SAT ID o la Oficina Virtual.

1. Desde SAT Móvil:

* Ingresa tu RFC y contraseña;

* Accede al apartado “Mi RFC”;

* Selecciona la opción “Constancia”;

* Guarda o comparte el documento.

2. Desde SAT ID:

* Ingresa a SAT ID;

* Selecciona “Constancia de Situación Fiscal con CIF”;

* Sigue las instrucciones del portal;

* Solicita el envío marcando “Requiero recibir mi Constancia de Situación Fiscal con CIF en formato PDF de forma periódica”;

Si la solicitud es aprobada, recibirás el archivo en PDF por correo electrónico.

3. Desde la oficina virtual:

* Agenda tu cita en citas.sat.gob.mx;

* En servicios, selecciona Entrega de constancias;

* Elige Oficina Virtual en Entidad Federativa y Módulo;

* Antes de la cita, envía tu identificación oficial digitalizada en Consultar/Gestionar cita o al correo oficina.virtual@sat.gob.mx;

* Conéctate a la videollamada en la fecha y hora programadas con el enlace enviado a tu correo.

ESTA ES LA IMPORTANCIA DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Este comprobante es solicitado con frecuencia por empleadores, instituciones financieras y dependencias públicas para verificar que una persona física o moral se encuentra correctamente registrada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con el SAT, la constancia permite validar que los datos fiscales estén actualizados y coincidan con los registrados en su base oficial, lo que ayuda a prevenir errores en la emisión de facturas, retenciones de impuestos y otros trámites fiscales.

Por ello, mantener este documento vigente se ha vuelto un requisito habitual en procesos de contratación laboral, apertura de cuentas bancarias y celebración de contratos de servicios profesionales.

LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL ES OBLIGATORIA PARA ESTOS TRÁMITES

La Constancia de Situación Fiscal se ha vuelto un requisito común para una gran variedad de trámites en México, tanto en el sector público como en el privado. Sus principales usos son:

* Verificación de datos fiscales: Permite a empresas, empleadores e instituciones verificar la identidad y la situación fiscal de una persona. Esto es crucial para prevenir fraudes y asegurar que los datos de facturación o de nómina sean correctos.

* Contratación y empleo: Los empleadores suelen solicitarla para validar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el nombre completo, el domicilio fiscal y el régimen del empleado. Esto es necesario para generar recibos de nómina (CFDI de nómina) de acuerdo con los requisitos del SAT.

* Trámites bancarios y de crédito: Algunos bancos la piden como requisito para abrir cuentas, solicitar créditos, préstamos o participar en licitaciones, ya que les permite conocer el estatus fiscal de la persona o empresa.

* Actualización de datos: Es útil para que el contribuyente sepa exactamente qué información tiene el SAT registrada sobre él (domicilio, actividad económica, régimen fiscal, etc.) y pueda corregirla si es necesario.

* Operaciones comerciales: Las empresas la usan para confirmar la situación fiscal de sus proveedores o clientes y así emitir facturas electrónicas (CFDI 4.0) de forma correcta, evitando rechazos por parte de la autoridad fiscal.

