No te pueden exigir la Constancia de Situación Fiscal para expedir facturas: SAT

Durante su participación en la Mañanera del Pueblo , el funcionario subrayó que solicitar la constancia genera trámites innecesarios y confusión entre los contribuyentes, especialmente entre personas físicas y pequeños negocios.

El titular del Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) , Antonio Martínez Dagnino, dejó claro que ninguna empresa puede exigir la Constancia de Situación Fiscal como requisito para emitir una factura. La ley fiscal no contempla este documento como condición obligatoria para la facturación.

Condicionar la emisión de facturas a la entrega de la CSF no solo es incorrecto, sino que representa una práctica que debe erradicarse para simplificar los procesos fiscales.

CUÁLES SON LOS ÚNICOS DATOS NECESARIOS PARA FACTURAR

Martínez Dagnino explicó que con cuatro datos fiscales es suficiente para emitir cualquier comprobante fiscal digital. No se requiere ningún documento adicional.

Los datos necesarios son:• RFC del contribuyente• Nombre o razón social• Código postal del domicilio fiscal• Domicilio fiscal

Cualquier empresa que solicite la constancia impresa o actualizada está incurriendo en una exigencia indebida que puede derivar en sanciones administrativas.

SAT ANUNCIA SANCIONES POR EXIGIR LA CONSTANCIA

El SAT informó que ha intensificado la difusión de mensajes semanales en redes sociales para recordar que la CSF no debe exigirse para facturar.

Además, el titular del organismo confirmó que ya existen sanciones para las empresas que continúen condicionando la facturación a la presentación de este documento.

La autoridad fiscal hizo un llamado a actualizar los procesos internos de facturación y respetar los lineamientos vigentes para evitar multas.

PARA QUÉ SIRVE REALMENTE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

La Constancia de Situación Fiscal tiene un uso exclusivamente informativo. Sirve para que cada contribuyente conozca y verifique sus propios datos fiscales registrados ante el SAT.

Este documento puede compartirse por correo electrónico o descargarse desde la aplicación Factura Móvil, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

Aunque el SAT habilitó módulos con equipos biométricos para imprimir la constancia como apoyo temporal, Martínez Dagnino insistió en que el objetivo es eliminar la práctica innecesaria de solicitarla.

SAT BUSCA SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES FISCALES

La dependencia reiteró que el enfoque es reducir cargas administrativas y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Eliminar la exigencia de la CSF permitirá agilizar la emisión de facturas y disminuir la saturación en oficinas del SAT.

La autoridad fiscal reiteró que el respeto a estos lineamientos fortalece la relación entre contribuyentes y empresas.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA CONSTANCIA FISCAL

• La CSF no es un requisito legal para facturar

• Puede obtenerse desde aplicaciones oficiales del SAT

• Exigirla puede generar multas

• Su función es únicamente informativa