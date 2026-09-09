Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

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    Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
    Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este miércoles, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa y Nayarit; puntuales muy fuertes en zonas de Sonora y Durango, y puntuales fuertes en Baja California, Baja California Sur y Chihuahua; todas acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

A su vez, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera en el interior del país, e inestabilidad atmosférica, así como el desplazamiento de la onda tropical 37 sobre el sur del territorio mexicano, además de una nueva onda tropical 38 que se aproximará a la península de Yucatán, generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Michoacán y Guerrero; puntuales muy fuertes en zonas de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Campeche; y puntuales fuertes en zonas de Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México, todas con descargas eléctricas.

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Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano y estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste), e iniciando a partir de este día en Baja California (noreste).

Durante el jueves, la onda tropical 37 se desplazará sobre el occidente de México, reforzando la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región. El sistema continuará avanzando hacia el oeste y al final del día dejará de afectar al país.

El monzón mexicano sobre el noroeste de México y canales de baja presión en el interior del país, aunados a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del paso de la onda tropical 38 sobre el sureste, sur y occidente del territorio nacional, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste, norte, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán, y con posible caída de granizo en el occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Michoacán.

El viernes, una nueva onda tropical 39 se aproximará y recorrerá la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzará la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana; prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 17 y máxima de 28 grados, con probabilidad de lluvias, el jueves tendremos una máxima de 29 y una mínima de 17 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 30 y mínima de 18.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y este), Michoacán (costa y sur) y Guerrero (oeste y costa).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte, centro y este), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Jalisco (norte, oeste y centro), Colima, Guanajuato (sur y suroeste), Oaxaca (oeste y este), Chiapas (norte), Tamaulipas (sur y suroeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur) y Campeche (suroeste, centro y norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (sur), Baja California Sur (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (centro), Puebla (este), Estado de México (suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste y este), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), Colima (este), Michoacán (oeste), Guerrero (sur) y Oaxaca (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costa de Oaxaca (golfo de Tehuantepec).

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¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.

Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.

Tipos de tormentas

Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.

Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.

Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.

Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.

Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.

¿Cómo se forma una tormenta?

Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:

Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.

Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.

Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.

Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.

¿Qué riesgos representan?

Las tormentas pueden provocar:

Inundaciones repentinas.

Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.

Descargas eléctricas peligrosas.

Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Daños en viviendas, carreteras y cultivos.

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¿Qué hacer durante una tormenta?

Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos.

No refugiarse debajo de árboles aislados.

Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas.

Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua.

Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil.

En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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