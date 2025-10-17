Se pronostican lluvias intensas en el sur y sureste de México; temperaturas de hasta -5 °C en zonas del norte
Onda tropical número 38 Sur y el frente frío número 7 provocarán lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en varios estados del país, advirtió el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur, junto con diversos sistemas atmosféricos, ocasionará lluvias muy fuertes e intensas en el sur y sureste del país, además de un marcado descenso de temperatura en el norte.
De acuerdo con el reporte, la interacción entre el frente frío número 7, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y la corriente en chorro subtropical, provocará un descenso de temperatura, lluvias, chubascos y rachas de viento en el noroeste y norte de México.
Además, se esperan rachas de viento con posible formación de torbellinos en Coahuila, mientras que la zona de baja presión frente al Pacífico Sur generará oleaje elevado de hasta 3.5 metros en la costa de Oaxaca.
PRONOSTICAN LLUVIAS INTENSAS EN EL SURESTE POR ONDA TROPICAL 38
El SMN precisó que la onda tropical número 38 se desplazará sobre el sureste del país, generando condiciones para lluvias puntuales intensas en Chiapas, especialmente en las regiones Frailesca, Fronteriza, Sierra y Soconusco. También se prevén lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
En contraste, algunas entidades del norte y centro del país, como Durango, Zacatecas, Ciudad de México y Tlaxcala, registrarán intervalos de chubascos y lluvias aisladas.
El organismo advirtió que las lluvias más fuertes podrían reducir la visibilidad y generar encharcamientos, deslaves o inundaciones, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos.
PRONOSTICAN TEMPERATURAS EXTREMAS: DISMINUYEN Y AUMENTAN TEMPERATURAS
El descenso térmico continuará en el norte del territorio nacional. Se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, mientras que las zonas serranas de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz registrarán valores entre 0 y 5 °C.
En contraste, durante el día se mantendrán temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Coahuila, Oaxaca y Campeche, y de 30 a 35 °C en gran parte del noreste, occidente, sur y sureste del país, incluyendo entidades como Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Yucatán.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
El pronóstico también contempla vientos de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León y la costa de Oaxaca. En el norte de Coahuila, estas condiciones podrían derivar en torbellinos o tolvaneras.
Asimismo, el oleaje en la costa de Oaxaca podría alcanzar entre 2.5 y 3.5 metros de altura, por lo que se recomienda a la población costera y a la navegación marítima extremar precauciones.
PRONOSTICO CLIMATOLÓGICO DE SALTILLO
La capital coahuilense inició la jornada de este viernes, 17 de octubre de 2025, con una temperatura fresca de 13°C, en lo que se perfila como un día agradable y mayormente despejado.
Según los reportes meteorológicos, se espera que el día se mantenga soleado, con una temperatura máxima que alcanzará los 26°C durante las horas pico de la tarde. La mínima se sostendrá en los 13°C.
Los vientos se mantendrán ligeros, soplando desde el noroeste a unos 8 mph. La buena noticia para la población es la nula probabilidad de lluvia, con un 0% de precipitación pronosticada para hoy, lo que garantiza un cierre de semana ideal para actividades al aire libre.
La Conagua exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos emitidos por Conagua y Protección Civil, seguir las recomendaciones oficiales y evitar exponerse en zonas propensas a deslaves o inundaciones.