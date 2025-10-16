¿Cuánto costará el refresco para el 2026 en México?

Información
/ 16 octubre 2025
    ¿Cuánto costará el refresco para el 2026 en México?
    ¿Cuánto costará el refresco para el 2026 en México? FOTO: VANGUARDIA

Para combatir el alto consumo, la administración de Sheinbaum ha buscado implementar un impuesto en las bebidas azucaradas

Cada año, el precio del refresco ha incrementado. De momentos el costo ha subido 50 centavos, y recientemente pasó a costar un peso más a lo que costaba a principios del 2020 en adelante.

Para el 2025, una botella de refresco, de 600 ml, cuesta en las tiendas un aproximado de 17 a 20 pesos. El refresco en una lata de 355 ml, tiene el costo de entre 12 y 19 pesos, dependiendo del sitio.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueba Cámara de Diputados ‘ola’ de impuestos; estos trámites tendrán costo o incrementarán desde 2026

Para eventos familiares, una botella de 2.5 L, tiene un costo de 48 pesos, aproximadamente.

Sin embargo, se ha destacado que nuevos impuestos serán aplicados en el refresco, principalmente por la condición de ser alimento con altos niveles de azúcares.

¿CUÁNTO COSTARÁ EL REFRESCO PARA EL 2026?

Según los informes de Hacienda, los impuestos, de índole saludable, son una colaboración con el régimen actual, en su campaña de salud de la 4T.

El dinero recaudado, por este impuesto, será reutilizado para un fondo, a favor de ayudar a gente con enfermedades relacionadas con el alto consumo de bebidas azucaradas, como la diabetes. También se aplicará un apoyo para gente con problemas causados por el consumo diario de tabaco.

Hacienda informó que el precio base, de la botella de 600 ml, aumentara un peso, o en su mayor especificación, 4.9%.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Sheinbaum busca recaudar 42 mil mdp con nuevos impuestos de la Ley de Ingresos

El proyecto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo de elevar el impuesto de 1.6451 a 3.0818; solo si la propuesta es aprobada por las respectivas Cámaras.

Temas


Producción
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


SAT

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas.

‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado.

Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado.

Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México.

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Emotiva. Aguilar dijo que el trabajo que actualmente realiza es lo que la mantiene a flote entre los tiempos de polémicas.

¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar