¿Cuánto costará el refresco para el 2026 en México?

Cada año, el precio del refresco ha incrementado. De momentos el costo ha subido 50 centavos, y recientemente pasó a costar un peso más a lo que costaba a principios del 2020 en adelante.

Para el 2025, una botella de refresco, de 600 ml, cuesta en las tiendas un aproximado de 17 a 20 pesos. El refresco en una lata de 355 ml, tiene el costo de entre 12 y 19 pesos, dependiendo del sitio.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueba Cámara de Diputados ‘ola’ de impuestos; estos trámites tendrán costo o incrementarán desde 2026

Para eventos familiares, una botella de 2.5 L, tiene un costo de 48 pesos, aproximadamente.

Sin embargo, se ha destacado que nuevos impuestos serán aplicados en el refresco, principalmente por la condición de ser alimento con altos niveles de azúcares.

¿CUÁNTO COSTARÁ EL REFRESCO PARA EL 2026?

Según los informes de Hacienda, los impuestos, de índole saludable, son una colaboración con el régimen actual, en su campaña de salud de la 4T.

El dinero recaudado, por este impuesto, será reutilizado para un fondo, a favor de ayudar a gente con enfermedades relacionadas con el alto consumo de bebidas azucaradas, como la diabetes. También se aplicará un apoyo para gente con problemas causados por el consumo diario de tabaco.

Hacienda informó que el precio base, de la botella de 600 ml, aumentara un peso, o en su mayor especificación, 4.9%.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Sheinbaum busca recaudar 42 mil mdp con nuevos impuestos de la Ley de Ingresos

El proyecto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo de elevar el impuesto de 1.6451 a 3.0818; solo si la propuesta es aprobada por las respectivas Cámaras.