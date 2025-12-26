Secretaría de Salud alerta por aumento de accidentes en hogares durante fiestas decembrinas

Información
/ 26 diciembre 2025
    Durante la temporada decembrina, los accidentes en el hogar aumentan considerablemente, aunque el 99 por ciento son prevenibles, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud (SSa). VANGUARDIA

De acuerdo con lo que expuso la Secretaría de Salud, las quemaduras encabezan la lista de accidentes más comunes en invierno, afectando tanto a menores como a adultos

Durante la temporada decembrina, los accidentes en el hogar aumentan considerablemente, aunque el 99 por ciento son prevenibles, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud (SSa).

Por lo que, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), se hizo un llamado a la población a extremar precauciones.

SECRETARÍA DE SALUD HACE UN LLAMADO A LOS MEXICANOS

La encargada de la Dirección General del STCONAPRA, Estrella Albarrán Suárez, explicó que este incremento ocurre principalmente durante el periodo vacacional, cuando hay más personas reunidas en un mismo domicilio y mayor presencia de niñas y niños en casa durante todo el día.

“Los incidentes se dan principalmente en esta época de vacaciones justo cuando hay mayor número de personas en un mismo punto, en una celebración en algún domicilio, cuando hay más niños y niñas en casa y están todo el día. Por ello, mientras más cuidado tengamos con acciones o circunstancias que afectan de manera abrupta y rápida nuestra seguridad, podrán evitarse”, señaló.

Detalló que las quemaduras encabezan la lista de accidentes más comunes en invierno, afectando tanto a menores como a adultos. Estas se originan principalmente por el uso de pirotecnia, así como por velas, veladoras, fogatas y líquidos calientes, especialmente en áreas donde se preparan alimentos. En el caso de la pirotecnia, advirtió que las lesiones pueden ser graves e incluso provocar amputaciones o pérdida de extremidades.

En segundo lugar se encuentran los incendios domésticos, generalmente derivados de sobrecargas eléctricas. Les siguen las caídas y las intoxicaciones, estas últimas ocasionadas principalmente por la inhalación de humo de calentadores o por la exposición al monóxido de carbono generado por anafres. También se presentan lesiones accidentales con objetos punzocortantes, además de mordeduras o picaduras de animales.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN A CONSIDERAR SEGÚN LA SECRETARÍA DE SALUD

Ante este escenario, la Secretaría de Salud emitió las siguientes recomendaciones para prevenir accidentes en el hogar durante esta temporada:

* Revisar que la instalación eléctrica del domicilio se encuentre en buenas condiciones.

* En caso de colocar árbol de Navidad, elegir uno no inflamable, situarlo lejos de cortinas y sillones, y apagar las luces antes de dormir o al salir de casa.

* Verificar que las luces navideñas no estén dañadas ni tengan cables expuestos; desconectarlas antes de ir a la cama o salir del hogar.

* Evitar el uso de velas encendidas en nacimientos o como parte de la decoración navideña.

* No sobrecargar las tomas de corriente eléctrica y revisar que los contactos no estén en mal estado para prevenir cortocircuitos.

* Evitar decorar con objetos puntiagudos que puedan representar un riesgo para niñas, niños y adultos.

* Colocar los calentadores lejos de cortinas, ropa, papel, plásticos o muebles, y no ponerlos sobre el mobiliario.

* Durante la preparación de alimentos, mantener a niñas y niños alejados de la estufa para evitar quemaduras.

