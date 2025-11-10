$!SEP aclara si habrá clases el viernes 14 de noviembre para preescolar, primaria y secundaria

Con apenas unas semanas de haber disfrutado un puente escolar, madres y padres de familia o tutores ya comienzan a cuestionarse sobre cuándo será el siguiente megapuente para preescolar, primaria y secundaria. El calendario escolar del ciclo 2025-2026, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), confirma dos puentes durante todo el mes de noviembre y uno de ellos ¡está a punto de llegar! TE PUEDE INTERESAR: ¡Es oficial! SEP confirma primera entrega de calificaciones del ciclo escolar 2025-2026 en noviembre

SEP CANCELA CLASES EL 14 DE NOVIEMBRE Este 14 de noviembre, las y los docentes dedicarán toda la jornada laboral a la descarga administrativa, también llamada registro de calificaciones. Por lo que no se necesitará que las y los estudiantes acudan a las aulas. De esta forma, se espera que gocen de un largo descanso que inicia desde el viernes y termina hasta el lunes... pero, ¿por qué? La Ley Federal del Trabajo (LFT) marca el día 17 de noviembre como asueto oficial para todos los trabajadores del país, en conmemoración a la Revolución Mexicana.

ESTUDIANTES TENDRÁN MÁS PUENTES ESCOLARES EN EL CICLO 2025-2026... DESCÚBRELOS TODOS Estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario oficial de la SEP:

1. Puentes escolares: * 2 de febrero: Aniversario de la Constitución; * 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez; * 1 de mayo: Día del Trabajo; * 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla; * 15 de mayo: Dia de los Maestros y Maestras. 2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar: Recuerde que estas actividades se realizan cada último viernes de mes. * 28 de noviembre; * 30 de enero; * 27 de febrero; * 27 de marzo; * 29 de mayo; * 26 de junio. 3. Descarga de calificaciones: * 13 de marzo; * 3 julio.