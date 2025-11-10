SEP aclara si habrá clases el viernes 14 de noviembre para preescolar, primaria y secundaria
El calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca dos puentes escolares para el mes de noviembre... Descubre cuándo son
Con apenas unas semanas de haber disfrutado un puente escolar, madres y padres de familia o tutores ya comienzan a cuestionarse sobre cuándo será el siguiente megapuente para preescolar, primaria y secundaria.
El calendario escolar del ciclo 2025-2026, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), confirma dos puentes durante todo el mes de noviembre y uno de ellos ¡está a punto de llegar!
SEP CANCELA CLASES EL 14 DE NOVIEMBRE
Este 14 de noviembre, las y los docentes dedicarán toda la jornada laboral a la descarga administrativa, también llamada registro de calificaciones. Por lo que no se necesitará que las y los estudiantes acudan a las aulas.
De esta forma, se espera que gocen de un largo descanso que inicia desde el viernes y termina hasta el lunes... pero, ¿por qué?
La Ley Federal del Trabajo (LFT) marca el día 17 de noviembre como asueto oficial para todos los trabajadores del país, en conmemoración a la Revolución Mexicana.
ESTUDIANTES TENDRÁN MÁS PUENTES ESCOLARES EN EL CICLO 2025-2026... DESCÚBRELOS TODOS
Estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario oficial de la SEP:
1. Puentes escolares:
* 2 de febrero: Aniversario de la Constitución;
* 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez;
* 1 de mayo: Día del Trabajo;
* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;
* 15 de mayo: Dia de los Maestros y Maestras.
2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar: Recuerde que estas actividades se realizan cada último viernes de mes.
* 28 de noviembre;
* 30 de enero;
* 27 de febrero;
* 27 de marzo;
* 29 de mayo;
* 26 de junio.
3. Descarga de calificaciones:
* 13 de marzo;
* 3 julio.
¿CUÁNDO SON LAS VACACIONES PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2025-2026? ESTO DICE LA SEP
El primer periodo vacacional que corresponde a la temporada de invierno, cuando se celebrará la Navidad y se recibirá el Año Nuevo, será del 22 de diciembre al 12 de enero.
El descanso por Semana Santa será de 30 de marzo al 13 de abril. Después siguen las vacaciones de verano que indican en cierre del ciclo escolar.