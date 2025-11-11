Ley Federal del Trabajo aclara si habrá PAGO TRIPLE para quienes trabajen el 17 de noviembre
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El próximo 17 de noviembre es un día de descanso oficial en conmemoración por la Revolución Mexicana. Si trabajas, debes saber que tu salario sufrirá una modificación positiva, según la Ley Federal del Trabajo
Las y los trabajadores de todo México ya se preparan para recibir con gozo el próximo día de descanso oficial. Se trata del lunes 17 de noviembre de 2025, debido a la conmemoración de la Revolución Mexicana.
Pese a que esta lucha histórica inició el día 20 del mismo mes, se decidió recorrer el asueto al tercer lunes de noviembre. De esta forma, se espera que las personas gocen de un descanso extendido, que coincide con el fin de semana.
TE PUEDE INTERESAR: SEP aclara si habrá clases el viernes 14 de noviembre para preescolar, primaria y secundaria
No obstante, algunas empresas necesitan que trabajadores realicen guardias o turnos laborales normales. Si esta situación aplica a ti, recuerda que la Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que tu sueldo sufrirá una modificación positiva.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO CONFIRMA PAGO TRIPLE SI TRABAJAS EL LUNES 17 DE NOVIEMBRE
De acuerdo al Artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, si un colaborador realiza su jornada laboral en un día de descanso oficial, se le pagará un salario doble además de su salario normal. Para mayor entendimiento, aquí se despliega lo que se debe pagar:
* El salario diario normal. Por ejemplo: un trabajador recibe $200 pesos diarios.
* Una cantidad extra, equivalente a un salario diario doble: el trabajador recibe dos veces más su salario diario, es decir $400 pesos.
Siguiendo el ejemplo expuesto, el trabajador en cuestión recibirá al final de su jornada laboral, un salario de $600 pesos en total, equivalente a tres veces su salario diario.
¿NO TE PAGARON UN SALARIO TRIPLE POR TRABAJAR EL 17 DE NOVIEMBRE? ESTO PUEDES HACER
Toma en consideración las siguientes medidas, en el caso de que tu empleador no te pague tres veces tu salario diario por trabajar en un día de asueto:
1. Dialoga. Intenta la conciliación interna:
* Puedes comunicarte vía mensaje: Escribe un correo electrónico o un documento formal expresando el inconveniente y envíalo al departamento de Recursos Humanos o a tu jefe.
* Solicita el pago correcto y no olvides citar el Artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.
* Adjunta pruebas: Puedes incluir copias de tus recibos de nómina y cualquier forma de evidencia que pruebe tu colaboración en el día.
2. Reporta. Acude a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet):
* La Profedet se encarga de brindar orientación y asistencia jurídica de forma gratuita y personalizada.
* Denuncia: Puedes acudir personalmente a las oficinas para levantar una denuncia. Será la Profedet quien busque la conciliación con tu patrón y, si es necesario, iniciarán un proceso legal.
* Llama o escribe: También puedes contactar a la Profedet mediante una llamada al 800 911 7877 y 800 717 2942. O a través de correo electrónico a la dirección orientacionprofedet@stps.gob.mx.
* Considera que te pueden solicitar documentos como: Nombre completo del trabajador; nombre o razón social y domicilio de la empresa; puesto, funciones y tiempo laborado; salario percibido; copia del contrato laboral y comprobantes de pago (recibos de nómina); descripción del incumplimiento.
TE PUEDE INTERESAR: ¿17 o 20 de noviembre?... este es el día feriado por la Revolución Mexicana
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTABLECE QUE ESTOS SON TODOS LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO EN EL AÑO
En su Artículo 74, la LFT establece que estos son los días de descanso obligatorio para todos los trabajadores de México:
- 1 de enero: Año Nuevo;
- Primer lunes de febrero: Conmemoración del 5 de febrero por la Promulgación de la Constitución de 1917;
- Tercer lunes de marzo: Conmemoración del 21 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez.
- 1 de mayo: Día del Trabajo;
- 16 de septiembre: Día de la Independencia de México;
- 1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transición del Poder Ejecutivo Federal.
- Tercer lunes de noviembre: Conmemoración del 20 de noviembre por la lucha de la Revolución Mexicana.
- 25 de diciembre: Navidad.
- El que determinen las leyes federales y locales en caso de jornadas electorales.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya pusiste la decoración de Navidad en tu casa?... esto opinan los psicólogos
Para este 2025, además del 17 de noviembre, falta un día más de descanso oficial, que corresponde al mes de diciembre para las fiestas navideñas.