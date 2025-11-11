Ley Federal del Trabajo aclara si habrá PAGO TRIPLE para quienes trabajen el 17 de noviembre

Las y los trabajadores de todo México ya se preparan para recibir con gozo el próximo día de descanso oficial. Se trata del lunes 17 de noviembre de 2025, debido a la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Pese a que esta lucha histórica inició el día 20 del mismo mes, se decidió recorrer el asueto al tercer lunes de noviembre. De esta forma, se espera que las personas gocen de un descanso extendido, que coincide con el fin de semana.

No obstante, algunas empresas necesitan que trabajadores realicen guardias o turnos laborales normales. Si esta situación aplica a ti, recuerda que la Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que tu sueldo sufrirá una modificación positiva.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO CONFIRMA PAGO TRIPLE SI TRABAJAS EL LUNES 17 DE NOVIEMBRE

De acuerdo al Artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, si un colaborador realiza su jornada laboral en un día de descanso oficial, se le pagará un salario doble además de su salario normal. Para mayor entendimiento, aquí se despliega lo que se debe pagar: