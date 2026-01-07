SEP confirma MEGAPUENTE escolar en enero 2026 para preescolar, primaria y secundaria

/ 7 enero 2026
    La SEP confirmó un puente escolar en enero 2026 para preescolar, primaria y secundaria, que durará hasta 4 días. VANGUARDIA

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026, el megapuente escolar de enero será durante los días finales

Aunque las vacaciones de invierno apenas están por llegar a su fin, el próximo 12 de enero, para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, pares y madres de familia comienzan a cuestionarse sobre el primer puente escolar del año 2026.

Para esto, es importante recordar que la Secretaría de Educación Publica (SEP) compartió el calendario del ciclo escolar 2025-2026, donde se indican los asuetos, suspensiones de clase y el próximo periodo vacacional.

Respecto al primer puente escolar, deberás saber que hay uno durante este mes de enero 2026.

SEP CONFIRMA PRIMER PUENTE ESCOLAR EN ENERO 2026

Se trata de un puente escolar que abarca desde el viernes 30 de enero y el 2 de febrero.

La primera fecha de la suspensión de clases es debido a la sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE). Mientras que la segunda fecha es en conmemoración al Día de la Constitución, que se celebra el 5 de febrero.

Esto aplica para estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), quienes podrán gozar de un largo fin de semana compuesto por cuatro días en total, incluyendo el sábado y domingo.

QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR

Su propósito fundamental es reunir al director y a todo el personal docente para analizar, reflexionar y tomar decisiones conjuntas que mejoren el aprendizaje de los alumnos y el funcionamiento general del plantel.

Este consejo está integrado por el director de la escuela y todos los maestros frente a grupo, incluyendo a los especialistas en Educación Física, Educación Especial, Inglés y Computación. Juntos forman un equipo de trabajo que busca identificar los problemas académicos y sociales que afectan a la comunidad escolar para darles una solución pedagógica coordinada.

Durante estas reuniones, los docentes revisan el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), que es la hoja de ruta donde establecen metas y objetivos. Analizan datos reales, como las calificaciones y el nivel de asistencia, para diseñar estrategias que combatan el rezago educativo y aseguren que ningún estudiante se quede atrás en su proceso de aprendizaje.

ESTOS SON LOS PUENTES Y VACACIONES ESCOLARES QUE RESTAN DEL CICLO 2025-2026

Estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP:

1. Puentes escolares:

* 2 de febrero: Aniversario de la Constitución;

* 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez;

* 1 de mayo: Día del Trabajo;

* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;

* 15 de mayo: Dia de los Maestros y Maestras.

2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE): Recuerde que estas actividades se realizan cada último viernes de mes.

* 30 de enero;

* 27 de febrero;

* 27 de marzo;

* 29 de mayo;

* 26 de junio.

3. Descarga de calificaciones:

* 13 de marzo;

* 3 julio.

4. Vacaciones:

* Vacaciones de Semana Santa: del 30 de mazo al 13 de abril.

VANGUARDIA recomienda que madres y padres de familia o tutores presten atención a todos los días de suspensión escolar, aunque también es necesario consultar directamente con el plantel educativo.

