$!SEP confirma MEGAPUENTE escolar en enero 2026 para preescolar, primaria y secundaria

Aunque las vacaciones de invierno apenas están por llegar a su fin, el próximo 12 de enero, para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, pares y madres de familia comienzan a cuestionarse sobre el primer puente escolar del año 2026.

Para esto, es importante recordar que la Secretaría de Educación Publica (SEP) compartió el calendario del ciclo escolar 2025-2026, donde se indican los asuetos, suspensiones de clase y el próximo periodo vacacional.

Respecto al primer puente escolar, deberás saber que hay uno durante este mes de enero 2026.

SEP CONFIRMA PRIMER PUENTE ESCOLAR EN ENERO 2026

Se trata de un puente escolar que abarca desde el viernes 30 de enero y el 2 de febrero.

La primera fecha de la suspensión de clases es debido a la sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE). Mientras que la segunda fecha es en conmemoración al Día de la Constitución, que se celebra el 5 de febrero.

Esto aplica para estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), quienes podrán gozar de un largo fin de semana compuesto por cuatro días en total, incluyendo el sábado y domingo.