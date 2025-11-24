SEP suspende clases el 28 de noviembre para preescolar, primaria y secundaria en todo México

En esta última semana del mes, padres y madres de familia o tutores deberán saber que se aproxima el último puente escolar para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo México, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Además de que se realizará la entrega de las primeras boletas de calificaciones del ciclo escolar 2024-2025, del 24 al 27 de noviembre.

SEP SUSPENDE CLASES EL 28 DE NOVIEMBRE

El próximo 28 de noviembre será el último puente que tendrán los estudiantes durante este penúltimo mes del año. En esta ocasión, la suspensión de clases es debido a la sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE) que se realiza mensualmente.

Estas sesiones están conformadas únicamente por el director y todo el personal docente, por lo que no se requiere la presencia de la comunidad estudiantil.