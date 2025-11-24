SEP suspende clases el 28 de noviembre para preescolar, primaria y secundaria en todo México
El calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca el último puente escolar para el mes de noviembre
En esta última semana del mes, padres y madres de familia o tutores deberán saber que se aproxima el último puente escolar para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo México, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Además de que se realizará la entrega de las primeras boletas de calificaciones del ciclo escolar 2024-2025, del 24 al 27 de noviembre.
SEP SUSPENDE CLASES EL 28 DE NOVIEMBRE
El próximo 28 de noviembre será el último puente que tendrán los estudiantes durante este penúltimo mes del año. En esta ocasión, la suspensión de clases es debido a la sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE) que se realiza mensualmente.
Estas sesiones están conformadas únicamente por el director y todo el personal docente, por lo que no se requiere la presencia de la comunidad estudiantil.
Es importante recordar que el CTE se realiza el último viernes de cada mes, con excepción de diciembre, abril y julio.
ESTA ES LA IMPORTANCIA DE LAS SESIONES DE CONSEJO TÉCNICO
Los Consejos Técnicos Escolares son la principal instancia de toma de decisiones pedagógicas y de planeación de la escuela. Fueron diseñados por la SEP para garantizar la mejora continua de la educación. En éstos, se realiza lo siguiente:
1. Analizar Logros y Retos: El director y los docentes revisan colectivamente los avances de los estudiantes. Se identifican qué estrategias están funcionando bien y cuáles no, especialmente enfocándose en alumnos que requieren mayor apoyo.
2. Planificación Didáctica: Los maestros trabajan en la planeación del siguiente mes. Intercambian experiencias, diseñan proyectos conjuntos y ajustan los métodos de enseñanza (la didáctica) para asegurar que se cumplan los objetivos del Plan de Estudios 2022.
3. Formación Profesional: Se dedican a estudiar y reflexionar sobre materiales técnicos y pedagógicos. En muchos casos, reciben capacitación específica sobre nuevos enfoques educativos, inclusión, o el uso de herramientas tecnológicas.
4. Atención de Problemas: Permite al equipo docente abordar y buscar soluciones a problemas comunes que se estén presentando en la escuela, ya sean de convivencia, disciplina o relacionados con el ambiente de aprendizaje.
Se prevé que en las reuniones el servicio educativo sea optimizado, impulsando la calidad y las formas de enseñanza.
ESTOS SON LOS PUENTES ESCOLARES QUE RESTAN DEL CICLO 2025-2026
Estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario oficial de la SEP:
1. Puentes escolares:
* 2 de febrero: Aniversario de la Constitución;
* 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez;
* 1 de mayo: Día del Trabajo;
* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;
* 15 de mayo: Dia de los Maestros y Maestras.
2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar: Recuerde que estas actividades se realizan cada último viernes de mes.
* 30 de enero;
* 27 de febrero;
* 27 de marzo;
* 29 de mayo;
* 26 de junio.
3. Descarga de calificaciones:
* 13 de marzo;
* 3 julio.
SEP CONFIRMA FECHAS DE VACACIONES PARA EL CICLO ESCOLAR 2025-2026
El primer periodo vacacional que corresponde a la temporada de invierno, cuando se celebrará la Navidad y se recibirá el Año Nuevo, será del 22 de diciembre al 12 de enero.
El descanso por Semana Santa será de 30 de marzo al 13 de abril. Después siguen las vacaciones de verano que indican en cierre del ciclo escolar.