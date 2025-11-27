SEP y LFT: Estos son los días de descanso para alumnos y trabajadores en diciembre 2025

Está por comenzar el último mes de año 2025, que trae consigo varios días de descanso oficial para varios sectores de población: trabajadores y la comunidad estudiantil, incluyendo a los docentes.

Tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP), como la Ley Federal del Trabajo (LFT), cuentan con un listado de todos los asuetos y periodos de vacaciones a lo largo de todo el año. Algunas fechas coinciden entre sí; es por ello que debes prestar mucha atención.

ESTOS SON LOS DÍAS DE DESCANSO OFICIAL DE LA SEP

Contrario a lo que varios padres y madres de familia o tutores pueden pensar, en diciembre no hay puentes escolares marcados en el calendario oficial de la SEP, para el ciclo escolar 2025-2026 en el mes de diciembre... si no algo mucho mejor.

Se trata de las anheladas vacaciones de invierno, que comienzan el día 22 de diciembre y terminarán hasta el 12 de enero de 2026.