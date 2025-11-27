SEP y LFT: Estos son los días de descanso para alumnos y trabajadores en diciembre 2025

    SEP y LFT: Estos son los días de descanso para alumnos y trabajadores en diciembre 2025
    Estudiantes y trabajadores cuentan con días de descanso oficial durante el mes de diciembre 2025, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública y la Ley Federal del Trabajo. FOTO: VANGUARDIA

Para este último mes del año, diciembre, debes saber que hay fechas importantes de considerar, ya que serán días de asueto y descansos oficiales

Está por comenzar el último mes de año 2025, que trae consigo varios días de descanso oficial para varios sectores de población: trabajadores y la comunidad estudiantil, incluyendo a los docentes.

Tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP), como la Ley Federal del Trabajo (LFT), cuentan con un listado de todos los asuetos y periodos de vacaciones a lo largo de todo el año. Algunas fechas coinciden entre sí; es por ello que debes prestar mucha atención.

ESTOS SON LOS DÍAS DE DESCANSO OFICIAL DE LA SEP

Contrario a lo que varios padres y madres de familia o tutores pueden pensar, en diciembre no hay puentes escolares marcados en el calendario oficial de la SEP, para el ciclo escolar 2025-2026 en el mes de diciembre... si no algo mucho mejor.

Se trata de las anheladas vacaciones de invierno, que comienzan el día 22 de diciembre y terminarán hasta el 12 de enero de 2026.

$!FOTO: SEP
FOTO: SEP

Durante esta jornada de descanso, estudiantes de todos los niveles educativos y docentes podrán gozar de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Día de los Reyes Magos.

TRABAJADORES SÍ TENDRÁN DÍAS DE ASUETO EN DICIEMBRE

Lamentablemente, los trabajadores no tendrán un periodo vacacional a menos que lo soliciten... Sin embargo, sí podrán disfrutar de un día de descanso oficial, que corresponde al 25 de diciembre, por Navidad.

Puede suceder que en algunas empresas se solicite a cierta parte del personal que realice guardias durante esta fecha. En estos casos, es necesario saber que la Ley Federal del Trabajo dicta que debes recibir un pago triple.

Es decir, si tu salario por día es de 200 pesos y trabajas durante un día de descanso oficial, entonces recibirás dos veces más tu salario diario (400 pesos extra). Por lo que tu pago final deberá ser de 600 pesos.

Lo mismo se repite si laboras el 1 de enero de 2026, ya que también es un día de descanso oficial respaldado por la LFT.

