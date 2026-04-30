Simulacro por posible terremoto en México: dónde habrá vigilancia ante un sismo de gran magnitud

En un país con alta actividad sísmica como México, la prevención vuelve a tomar protagonismo. Ante la posibilidad de un terremoto de gran magnitud, autoridades federales han anunciado un ejercicio nacional que permitirá evaluar la capacidad de respuesta ante emergencias. El Primer Simulacro Nacional 2026 , programado para el próximo 6 de mayo, incluirá vigilancia en distintas regiones estratégicas.

¿Por qué se habla de un posible terremoto en México?

El simulacro se basa en un escenario hipotético, pero técnicamente fundamentado: un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, aproximadamente a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez.

Este planteamiento no es casual. Se sustenta en la llamada Brecha Sísmica de Guerrero, una zona donde no se ha registrado un gran terremoto desde 1911. La acumulación de energía tectónica en esta región ha sido señalada por especialistas como un factor que incrementa la probabilidad de un evento sísmico importante en el futuro.

¿Se puede predecir un sismo?

Es importante aclarar que, aunque existen estudios sobre zonas de riesgo, los terremotos no pueden predecirse con exactitud. Sin embargo, ejercicios como este permiten anticipar escenarios y fortalecer protocolos de protección civil.

¿Dónde habrá vigilancia durante el simulacro?

El ejercicio contempla monitoreo y activación de protocolos en zonas con mayor impacto potencial, considerando la magnitud del sismo planteado. Entre los puntos clave destacan:

- Guerrero, especialmente en la zona costera cercana a Acapulco

- Ciudad de México, por los efectos amplificados que suelen registrarse

- Regiones del centro del país con alta densidad poblacional

- Infraestructura estratégica como hospitales, escuelas y edificios gubernamentales

En Acapulco se prevé una intensidad extrema, mientras que en la capital del país podrían registrarse efectos severos, lo que permitirá evaluar la reacción de autoridades y población ante un evento de gran escala.