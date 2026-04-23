¿Sin 2 días de descanso?... Así quedó la reducción escalonada de la jornada laboral a 40 horas en México

El nuevo modelo no impone una distribución rígida, sino que abre la puerta a acuerdos entre empleadores y trabajadores. Esto significa que la organización del tiempo podrá adaptarse a las necesidades de cada sector, siempre respetando el máximo legal establecido el cual desde ahora se reducirá de 48 a 40 horas por semana.

La reducción de la jornada laboral en México dio un paso decisivo con la propuesta impulsada por el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum al ser aprobada ayer en la Cámara de Diputados y que busca establecer un límite de 40 horas semanales , marcando un cambio relevante frente al esquema tradicional de 48 horas.

“El objetivo es equilibrar productividad y bienestar”, señalaron fuentes cercanas al proceso legislativo. La reforma, además, mantiene el tope de ocho horas diarias , lo que evita jornadas extendidas que puedan afectar la salud laboral.

¿CÓMO QUEDA LA REFORMA?... HORAS EXTRA Y LÍMITES CLAROS

Uno de los puntos más precisos de la reforma es el manejo de las horas extraordinarias. En caso de ser necesarias, deberán pagarse al 200% del salario ordinario, lo que refuerza la protección económica del trabajador.

El texto también establece un límite absoluto: la suma entre jornada normal y tiempo extra no podrá superar las 12 horas diarias. Esta medida busca evitar abusos y garantizar condiciones mínimas de descanso.

• Pago doble por horas extra

• Máximo de 12 horas trabajadas al día

• Prohibición de jornadas obligatorias fuera del límite

Un dato que no pasa desapercibido es que este esquema acerca a México a estándares internacionales donde la compensación por horas extra funciona como medida de control, más que como práctica constante.

DESCANSO SEMANAL: CAMBIO SIN DOBLE DÍA

A pesar de la reducción de horas, la reforma no garantiza dos días de descanso obligatorio. El esquema mantiene que por cada seis días trabajados se otorgará al menos un día de descanso con goce de sueldo.

Esto ha generado debate, ya que en otros países la semana laboral de 40 horas suele acompañarse de dos días libres. Sin embargo, el modelo mexicano apuesta por una transición gradual.

“El descanso sigue siendo un derecho fundamental, pero su distribución dependerá de acuerdos laborales”, establece el documento. La flexibilidad aparece nuevamente como eje central de la propuesta.

CONTROL DIGITAL Y SANCIONES

Otro cambio clave es la implementación del registro electrónico de la jornada laboral. Las empresas deberán documentar con precisión la hora de entrada y salida de cada trabajador.

Este registro tendrá validez legal siempre que exista acuerdo entre ambas partes. Además, la autoridad laboral podrá solicitar esta información en cualquier momento para verificar el cumplimiento.

Las sanciones no son menores. El incumplimiento puede derivar en multas de entre 250 y 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un impacto económico considerable para las empresas.

• Registro obligatorio de horarios

• Supervisión por autoridades laborales

• Multas por incumplimiento

En este nuevo escenario, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será la encargada de definir lineamientos específicos y posibles excepciones, consolidando un sistema que combina flexibilidad con vigilancia institucional.