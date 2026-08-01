SMN alerta por lluvias intensas y temperaturas de 45 °C hoy, 1 de agosto; este es el pronóstico para México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este 1 de agosto de 2026 se prevén lluvias puntuales intensas en Guerrero, además de precipitaciones fuertes a muy fuertes en diversas regiones del país debido a la interacción del monzón mexicano, un frente frío cercano a la frontera noreste, la onda tropical número 23 y diversos sistemas atmosféricos. El organismo señaló que, de manera simultánea, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del norte del territorio nacional, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora, mientras persiste la onda de calor en varias entidades.

SISTEMAS METEOROLÓGICOS FAVORECERÁN LLUVIAS EN GRAN PARTE DEL PAÍS De acuerdo con el SMN, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica mantendrán condiciones para lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nayarit, además de chubascos en Baja California Sur. A ello se suma un frente frío cercano a la frontera noreste, el cual interactuará con un canal de baja presión para generar lluvias, descargas eléctricas y vientos fuertes en esa región. Asimismo, circulaciones ciclónicas y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la onda tropical número 23, favorecerán lluvias intensas en Guerrero, así como precipitaciones de diversa intensidad en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

CANTIDAD MODERADA DE NUBOSIDAD Y AMBIENTE CÁLIDO EN SALTILLO Para este sábado 1 de agosto de 2026, la ciudad de Saltillo mantendrá una jornada mayormente nublada durante el día, acompañada por condiciones cálidas. Se prevé una temperatura máxima de 31°C con una humedad relativa cercana al 43% y un índice UV que alcanzará un nivel máximo de 7 puntos. Además, la probabilidad de lluvia se ubicará en un 25% durante el periodo diurno, registrándose vientos provenientes del noreste a una velocidad de 13 mph. Hacia las horas nocturnas, las condiciones atmosféricas tenderán a estabilizarse al despejarse el cielo. Se anticipa que la temperatura mínima se ubique en los 20°C, al tiempo que la probabilidad de precipitaciones descenderá al 15%, garantizando un ambiente agradable y fresco para el cierre de este sábado en la capital coahuilense. ESTADOS CON MAYOR PRONÓSTICO DE LLUVIAS El pronóstico del SMN para este viernes indica: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este y sur). Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (oeste), Sinaloa (sur), Durango (noroeste), Zacatecas (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (oeste, centro y este), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur). Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz. Chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. El organismo advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

PERSISTIRÁ EL AMBIENTE EXTREMADAMENTE CALUROSO El SMN pronosticó temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en: Baja California (noreste). Sonora (oeste y noroeste). También se esperan temperaturas de 40 a 45 grados en Baja California Sur, norte de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el suroeste de Michoacán. En tanto, valores de 35 a 40 grados se registrarán en Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La onda de calor continuará en: Baja California (noreste). Baja California Sur (sur). Sonora (noroeste). Chihuahua (norte). Durango (este y noroeste). Coahuila (noroeste). Nuevo León (centro y este). Tamaulipas (oeste). Oaxaca (este y sur). Chiapas (centro y oeste). PRONOSTICAN FUERTES RACHAS DE VIENTO Y OLEAJE El Servicio Meteorológico Nacional prevé vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, en el golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, se esperan rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El organismo advirtió que estas rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. En las costas del Pacífico se prevé oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, así como en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

SMN VIGILA LA EVOLUCIÓN DE LA ONDA TROPICAL 23 El Servicio Meteorológico Nacional informó que mantiene vigilancia sobre el avance de la onda tropical número 23, la cual continúa interactuando con otros sistemas atmosféricos y favoreciendo las condiciones para lluvias en el sur y sureste del país. Además, advirtió que la presencia de bancos de niebla podría reducir la visibilidad tanto en tramos carreteros como en zonas urbanas, por lo que recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y a las actualizaciones del pronóstico meteorológico.

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