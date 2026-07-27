Tarjeta de la Beca Rita Cetina: confirman que puedes pagar en el cine, el súper y más, durante estas vacaciones de verano

Las vacaciones de verano representan una oportunidad para que las familias beneficiarias de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina aprovechen los recursos depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, confirmó que este plástico funciona como una tarjeta de débito, por lo que puede utilizarse para realizar compras en distintos establecimientos que cuenten con terminal bancaria.

De acuerdo con la información difundida por el funcionario, la tarjeta permite realizar pagos sin necesidad de retirar efectivo.

Estos son los establecimientos donde aceptan la tarjeta

Las familias que ya recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar podrán utilizarla en diversos comercios durante el periodo vacacional.

Entre los establecimientos donde es aceptada se encuentran:

- Supermercados.

- Tiendas de conveniencia.

- Farmacias.

- Tiendas departamentales.

- Cines.

- Tienditas de la esquina y otros comercios que cuenten con terminal bancaria.

El coordinador de Becas para el Bienestar destacó que el apoyo económico también puede contribuir a disfrutar actividades recreativas cercanas, sin necesidad de realizar grandes viajes.