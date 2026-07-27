Tarjeta de la Beca Rita Cetina: confirman que puedes pagar en el cine, el súper y más, durante estas vacaciones de verano
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Autoridades confirmaron en qué establecimientos es aceptada y cómo consultar el saldo antes del regreso a clases.
Las vacaciones de verano representan una oportunidad para que las familias beneficiarias de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina aprovechen los recursos depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar.
Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, confirmó que este plástico funciona como una tarjeta de débito, por lo que puede utilizarse para realizar compras en distintos establecimientos que cuenten con terminal bancaria.
De acuerdo con la información difundida por el funcionario, la tarjeta permite realizar pagos sin necesidad de retirar efectivo.
Estos son los establecimientos donde aceptan la tarjeta
Las familias que ya recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar podrán utilizarla en diversos comercios durante el periodo vacacional.
Entre los establecimientos donde es aceptada se encuentran:
- Supermercados.
- Tiendas de conveniencia.
- Farmacias.
- Tiendas departamentales.
- Cines.
- Tienditas de la esquina y otros comercios que cuenten con terminal bancaria.
El coordinador de Becas para el Bienestar destacó que el apoyo económico también puede contribuir a disfrutar actividades recreativas cercanas, sin necesidad de realizar grandes viajes.
¿Quiénes pueden utilizar este beneficio?
La tarjeta del Banco del Bienestar es utilizada por los beneficiarios de dos programas federales de educación básica:
1. Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, dirigida a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas.
2. Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica, enfocada en familias que viven en condiciones de vulnerabilidad o en localidades prioritarias.
En ambos casos, los recursos se depositan directamente en la cuenta bancaria vinculada a la tarjeta, sin intermediarios.
Las autoridades también recordaron que las familias que aún no han recogido su plástico deberán hacerlo antes del 31 de julio, fecha en que concluye el periodo de entrega para los estudiantes de primaria inscritos en la convocatoria más reciente.
¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta?
Antes de realizar cualquier compra, los beneficiarios pueden verificar cuánto dinero tienen disponible mediante diferentes opciones.
El saldo puede consultarse en:
- Cajeros automáticos del Banco del Bienestar.
- La aplicación móvil del Banco del Bienestar.
- El Centro de Atención Telefónica, llamando al 800 900 2000, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.
También puede utilizarse para el regreso a clases
Aunque la tarjeta puede emplearse para realizar compras durante las vacaciones, los lineamientos de la Beca Rita Cetina establecen que el apoyo está destinado principalmente a cubrir necesidades relacionadas con la educación de los estudiantes.
Entre los gastos recomendados se encuentran la compra de útiles escolares, uniformes, libros, artículos de papelería, alimentos vinculados con la asistencia escolar y el transporte hacia los planteles educativos.
Además, las familias podrán aprovechar las Ferias de Regreso a Clases 2026 organizadas por la Profeco, donde encontrarán descuentos en mochilas, calzado, uniformes y útiles escolares, así como servicios gratuitos, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, programado para el 31 de agosto.