¿Te están llamando con una voz falsa? Cómo detectar deepfakes en llamadas telefónicas

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/ 25 marzo 2026
    ¿Te están llamando con una voz falsa? Cómo detectar deepfakes en llamadas telefónicas
    Los deepfakes de voz no solo representan un avance tecnológico, sino también un desafío en términos de seguridad. Foto: Freepik

Conocer las señales de alerta y aplicar medidas de verificación puede ayudarte a evitar fraudes y proteger tu información.

La inteligencia artificial ha transformado la forma en que nos comunicamos, pero también ha abierto la puerta a nuevos riesgos. Uno de los más preocupantes es el uso de deepfakes de voz, una tecnología capaz de imitar con gran precisión la voz de una persona real. Hoy, detectar si una llamada es auténtica o generada por IA se ha vuelto una habilidad clave para evitar fraudes.

El problema es que estos sistemas pueden replicar voces con apenas unos segundos de audio, obtenidos de redes sociales, entrevistas o cualquier grabación pública. A partir de ahí, los ciberdelincuentes crean modelos que pueden hablar, responder preguntas e incluso simular conversaciones completas en tiempo real.

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Cómo funcionan las llamadas con voz generada por IA

Un ataque típico comienza con la recopilación de audio de la persona que quieren imitar. Después, mediante herramientas de inteligencia artificial, se construye una voz sintética que suena casi idéntica a la original.

El siguiente paso es la llamada. Los estafadores suelen hacerse pasar por jefes, familiares, proveedores o figuras de autoridad. Utilizan tácticas de presión, como urgencia o confidencialidad, para que la víctima actúe rápido sin cuestionar la autenticidad de la voz.

El objetivo es claro: obtener dinero, contraseñas o información sensible.

Señales para detectar una llamada deepfake

Aunque la tecnología es cada vez más sofisticada, todavía existen indicios que pueden ayudarte a identificar una llamada falsa. Prestar atención a estos detalles puede marcar la diferencia:

- Ritmo poco natural: la voz suena demasiado pausada o extrañamente acelerada.

- Falta de emoción: el tono es plano, sin matices, incluso en situaciones que deberían generar reacción.

- Respiración irregular o inexistente: frases largas sin pausas naturales o sonidos poco realistas.

- Sonido artificial: en algunos casos, se perciben tonos metálicos o robóticos.

- Ruido de fondo extraño: silencio total o ambientes que no corresponden con la situación.

- Errores en la conversación: respuestas incoherentes o evasivas ante preguntas inesperadas.

Además, hay una señal clave que no depende de la tecnología: la presión. Si la llamada insiste en actuar de inmediato, mantener el secreto o evitar que consultes con alguien más, es una alerta importante.

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Cómo protegerte de fraudes con voz artificial

Ante el aumento de estos ataques, la prevención es fundamental. No se trata solo de detectar señales, sino de adoptar hábitos que reduzcan el riesgo:

1. Verifica por otro canal: confirma cualquier solicitud importante por mensaje, correo o contacto directo.

2. Evita decisiones bajo presión: tómate el tiempo necesario antes de actuar.

3. Usa preguntas o claves personales: especialmente en entornos laborales o familiares.

4. Implementa doble validación: sobre todo en movimientos financieros o cambios sensibles.

También es recomendable limitar la exposición pública de tu voz en internet, especialmente si ocupas cargos de responsabilidad. Cuanto menos material disponible haya, más difícil será para los atacantes crear un deepfake convincente.

$!La inteligencia artificial ha transformado la forma en que nos comunicamos, pero también ha abierto la puerta a nuevos riesgos.
La inteligencia artificial ha transformado la forma en que nos comunicamos, pero también ha abierto la puerta a nuevos riesgos. Foto: Freepik

Un nuevo reto en la era digital

Los deepfakes de voz no solo representan un avance tecnológico, sino también un desafío en términos de seguridad. La combinación de inteligencia artificial y manipulación psicológica los convierte en una herramienta poderosa para el fraude.

Por eso, mantenerse informado, cuestionar lo que parece urgente y aplicar protocolos de verificación ya no es opcional. En un entorno donde la tecnología evoluciona rápidamente, la mejor defensa sigue siendo una actitud crítica y preventiva frente a cualquier llamada sospechosa.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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