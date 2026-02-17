Therians vs Furros... ¿Cuáles son las diferencias y puntos de unión?

/ 17 febrero 2026
    Therians vs Furros... ¿Cuáles son las diferencias y puntos de unión?
    Las comunidades therian y furra han ganado visibilidad en redes sociales, pero suelen confundirse. Aunque comparten elementos relacionados con la identidad animal, existen diferencias importantes. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce las diferencias entre therians y furros, qué significa cada comunidad y cuáles son los puntos en común que generan confusión en redes sociales

En los últimos años, términos como therian y furro han comenzado a circular con mayor frecuencia en internet, especialmente entre jóvenes. Aunque a simple vista pueden parecer lo mismo, se trata de comunidades distintas que coinciden únicamente en ciertos aspectos relacionados con los animales y la identidad.

Los therians son personas que sienten una conexión profunda con un animal específico, al punto de identificarse espiritualmente o psicológicamente con él. No se trata de una creencia literal de transformación física, sino de una percepción interna de identidad que puede influir en comportamientos, emociones o preferencias personales.

Por otro lado, los furros pertenecen a un fandom enfocado en personajes animales antropomórficos, es decir, animales con características humanas. Este movimiento está más relacionado con el arte, el entretenimiento y la creatividad, incluyendo ilustraciones, disfraces conocidos como “fursuits” y eventos sociales.

LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE AMBAS COMUNIDADES

Aquí tienes las diferencias clave para que no te lo cuenten:

1. THERIANS (IDENTIDAD)

Los Therians (o teriantropos) sienten que, a nivel espiritual o psicológico, son un animal no humano. No es algo que elijan por diversión; es su identidad.

El “Theriotipo”: Es el animal con el que se identifican (un lobo, un gato, un ave, etc.).

Vivencia: Muchos reportan tener “cambios” (shifts), que son sensaciones de tener extremidades fantasmales (como una cola) o impulsos instintivos del animal.

No es un disfraz: Aunque algunos usan orejas o colas para sentirse más cómodos, no necesitan vestirse de animales para ser Therians; lo son en su interior las 24 horas.

2. FURROS / FURRIES (FANDOM)

Los Furries son fans de los animales antropomórficos (animales con características humanas, como hablar, caminar en dos patas o tener personalidades complejas). Es una subcultura basada en la creatividad.

La “Fursona”: Es un personaje que ellos crean. Puede representarlos, pero saben que es un personaje ficticio, como un avatar.

Actividades: Se centran en el arte, el dibujo, la escritura y, en algunos casos, el uso de disfraces (fursuits).

Es un hobby: Ser furro es una elección. Te unes a la comunidad porque te gusta el estilo artístico o la convivencia, no porque creas ser un animal.

PUNTOS DE UNION Y PERCEPCION SOCIAL

A pesar de sus diferencias, ambas comunidades comparten algunos puntos en común. Uno de ellos es el interés por los animales como elemento central de identidad o creatividad. También coinciden en la importancia de la comunidad, el sentido de pertenencia y la expresión individual sin juicios externos.

En países como México, la conversación sobre estos grupos ha crecido principalmente en redes sociales, donde usuarios debaten si se trata de identidades, subculturas o simplemente tendencias juveniles. La percepción pública suele variar entre curiosidad, aceptación o incomprensión.

Especialistas en cultura digital señalan que el aumento de visibilidad responde a la evolución de internet como espacio para explorar identidades y conectar con personas que comparten intereses similares, algo que no siempre era posible en entornos físicos tradicionales.

DATOS CURIOSOS

· El fandom furro existe desde la década de 1980 ligado a convenciones de ciencia ficción

· Algunos therians utilizan el término “theriotype” para referirse al animal con el que se identifican

· Los fursuits pueden costar desde cientos hasta miles de dólares dependiendo del diseño

· Ambas comunidades tienen presencia global y foros internacionales en línea

Las diferencias entre therians y furros reflejan cómo las identidades y aficiones evolucionan en la era digital, mostrando la diversidad de formas en que las personas construyen su sentido de pertenencia y expresión personal.

