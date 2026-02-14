Del meme a la práctica social: los therians como nueva moda que causa preocupación

Si bien la sociedad tiende a usar las redes sociales como un reflejo de lo que ocurre en la realidad, este febrero se popularizó en internet un término que desde hace tiempo circulaba en distintos espacios digitales: los therians, una etiqueta que agrupa a jóvenes que aseguran descubrir y expresar una identidad o conexión espiritual con un animal. De acuerdo con el diario El Universal, este fenómeno social cobró relevancia en países de Latinoamérica y comenzó a viralizarse en plataformas como TikTok y Facebook, donde memes, videos y noticias sobre esta comunidad se mantienen activos. Los therians son descritos como una comunidad contemporánea de personas que afirman identificarse de manera intrínseca con un animal, más que con la condición humana. En muchos casos, dicen sentirse vinculados principalmente con animales domésticos, como perros o gatos, y adoptan elementos estéticos o conductuales asociados a ellos.

¿QUÉ ES UN THERIAN? El fenómeno comenzó a hacerse visible en algunas ciudades de Uruguay y Argentina, extendiéndose posteriormente a otros países de América Latina. La conversación pública creció luego de que una madre denunciara que su hija habría sido presuntamente atacada por integrantes de esta comunidad, hecho que intensificó el debate en redes sociales. Según explicaciones difundidas por algunos miembros en internet, los therians sostienen la creencia espiritual de que en una vida pasada fueron un animal y que renacieron en un cuerpo humano, conservando parte de esa identidad. Algunas personas aseguran incluso experimentar recuerdos simbólicos de ese pasado, como volar o cazar, aunque estas afirmaciones forman parte de relatos personales sin respaldo científico.

#quadrobics #furrycommunity #otherkin #therianmask ♬ Harpy Hare in 26edo - Bryan Deister @gutturalgrowls Serious/dark alterhuman meets curious kids. 🐾 . . . . This became a wholesome interaction, and the parents thanked me for every minute. Neither the kids nor the parents saw a weird therian/otherkin corrupting anyone. They saw a magical experience with a mythical creature. The kids are laughing and the parents expressed how grateful they were that I would be willing to entertain their curiosity. I had initially noticed the kids staring from afar, so I thought I'd make it fun. I know the creature I am is more serious and monsterous, but I don't mind making some curious kid's day. To all the people who have an issue with furries, otherkin, or therians- learn to appreciate a little whimsy in your life. #theriantiktok

ACTIVIDADES DE UN THERIAN Algunas personas que se identifican como therians practican la llamada “cuadrupedia” o “cuadratrofía”, es decir, caminar o correr en cuatro extremidades como forma de expresión. También pueden utilizar accesorios como máscaras, colas sintéticas, guantes o calcetines con forma de patas para caracterizarse. En cuanto a conductas, ciertos participantes imitan comportamientos asociados al animal con el que se identifican, como ladrar, maullar, aullar u olfatear. Asimismo, suelen organizar encuentros en parques o espacios abiertos, donde realizan dinámicas grupales, juegos de rol o ejercicios físicos.