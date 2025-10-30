Tips para cuidar tu piel y salud al usar maquillaje o máscaras en Halloween y Día de Muertos

Maquillaje muy elaborado y máscaras de latex, son los recursos más utilizados para disfrazarse en estos días de Halloween y Día de Muertos, provocando disfraces espectaculares de Catrina, monstruos, seres fantásticos y glamurosos.

Sin embargo, es importante cuidar la piel de tu cara y cuerpo, pero sobre todo los ojos, ya que un agente externo puede traer consecuencias por un largo plazo.

Cada año el mercado del disfraz y maquillaje se inunda de productos falsificados y sin control de sustancias como plomo o colorantes prohibidos, los cuales podrían provocar graves alergias.

Asegúrate que la creatividad vuele y no acudir a urgencias.

¿POR QUÉ PUEDE SER RIESGOSO?

Recuerda que la piel es una barrera protectora de nuestro organismo, por lo que algunas pieles suelen ser más sensibles, sobre todo la de los menores de edad, la cual es propensa a irritarse, por lo que su contacto con cosméticos no dermatológicos puede provocar reacciones adversas.

Puede provocar:

- Irritaciones y alergias;

- Dermatitis por contacto;

- Obstrucción de poros;

- Infecciones oculares;

- Afectación respiratoria.

RECOMENDACIONES PARA MAQUILLAJE

Recuerden no utilizar productos que no estén aprobados o que tengan alguna alerta sanitaria emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Estas son algunas recomendaciones para usar maquillaje:

- Haz una prueba antes de realizar tu maquillaje: Aplica una pequeña cantidad en tu brazo o una zona visible, espera de 24 a 48 horas para descartar alguna reacción alérgica, como hinchazón o enrojecimiento en la piel.

- Si huele mal, desecha: Un olor desagradable en la pintura facial puede ser señal clara de que el producto está contaminado, así que no lo uses.

- No apliques cerca de los ojos, si no está indicado: Si la etiqueta prohíbe el uso cerca del área ocular, no lo hagas.

- Desmaquíllate antes de dormir: Retira todo el maquillaje y glitter siguiendo las instrucciones del producto; así evitas que la piel se irrite o que las partículas entren en tus ojos.

- Ten precaución con los niños: La piel de los más pequeños absorbe más fácilmente las sustancias, por lo que es prefiere utilizar productos que estén formulados y registrados solo para ellos.

RECOMENDACIONES PARA MÁSCARAS

Aunque no todos utilizan maquillaje, otros optan por utilizar máscaras, así que al ser un disfraz completo que puede obstruir parcialmente tu visión, es necesario priorizar la seguridad:

- Busca que sea resistente al fuego: Tus disfraces deben decir “resistente a las llamas” en la etiqueta; las telas como poliéster o nailon son una buena elección.

- Asegura que seas visible en la noche: Utiliza disfraces con colores claros o añade tiras de cinta reflectante, así te podrán ver en la oscuridad si vas por la calle.

- Evita que sea muy larga: Los disfraces no deben arrastrar para evitar que tropieces y sufras una caída.

RECOMENDACIONES PARA LOS OJOS

Por otro lado, si vas a utilizar lentes de contacto, es necesario que sigas recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos en EU (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EU (CDC, por sus siglas en inglés).

Esto ya que puede ser peligroso al ser una zona sensible:

- Antes de comprar, necesitas una receta médica: Todos los lentes de contacto exigen una prescripción. Así como que un oftalmólogo debe hacer el ajuste adecuado a tu ojo.

- Evita las ventas no autorizadas o lugares irregulares: Es peligroso comprar lentes decorativos o pupilentes en tiendas de disfraces y por internet, sin contar con una receta válida.

- Nunca los compartas o utilices unos usados: Prestar tus lentes aumenta el riesgo de contraer una infección grave.

- Usa solución desinfectante: Limpia y guarda tus lentes solo con la solución desinfectante recomendada, pero ¡nunca uses agua o saliva!

- Reemplaza el estuche: Cambia el estuche donde guardas tus lentes por uno nuevo al menos cada tres meses.

RUTINA DE SKINCARE PARA CUIDAR TU CARITA

Con el maquillaje, las máscaras y lentes de contactos, puede traer consecuencias serias para el rostro por su contacto directo, más aquellas personas que tienen piel sensible o grasa al provocar reacciones o brotes.

Para evitar un problema mayor, sigue una rutina de skincare antes y después de realizar el maquillaje, colocar látex o que tu piel tenga contacto con plásticos, esto a la deshidratación que sufren las capas profundas de la piel.

Lava tu rostro de la forma correcta- limpia, tonifica y humecta tu piel- es:

- Quita el maquillaje con agua micelar, desmaquillante bifasico, o toallitas húmedas;

- Realizar una doble limpieza con shampoo facial para eliminar las partículas de maquillaje en la piel;

- Haz una segunda limpieza con una loción que no sea a base de alcohol;

- Aplica un suero hidratante, lociones hidratantes o crema, correspondiente a tu tipo de piel.

Si estás pensado maquillarte en Halloween y Día de Muerto, es conveniente seguir estas recomendaciones.