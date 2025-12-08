‘Es continuidad’... Sheinbaum reafirma prolongación de gobierno de AMLO y la 4T con celebración en el Zócalo

México
/ 8 diciembre 2025
    ‘Es continuidad’... Sheinbaum reafirma prolongación de gobierno de AMLO y la 4T con celebración en el Zócalo
    Claudia Sheinbaum dejó claro que su gobierno mantiene la continuidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, desestimando expectativas de ruptura y subrayando que los principios de la 4T permanecen intactos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum reafirma en La Mañanera del Pueblo la continuidad del proyecto de AMLO, defiende los logros de la 4T y asegura que los principios del movimiento seguirán guiando su mandato

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que su administración representa la continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, contrario a lo que algunos sectores políticos anticipaban.

Durante La Mañanera del Pueblo, señaló que los adversarios del “viejo régimen” tenían la expectativa de que ella se distanciara del expresidente, pero aseguró que eso nunca estuvo en consideración.

Sheinbaum afirmó que, a diferencia de los gobiernos del pasado, donde cada administración buscaba marcar distancia con su antecesor, en la Cuarta Transformación existe una base común que se mantiene como guía.

“Así eran los gobiernos pristas: cada sexenio llegaban y el objetivo era diferenciarse del anterior”, señaló.

“Nos enorgullece ser parte del mismo movimiento”, subrayó, al recordar las consignas que acompañaron años de lucha política en el Zócalo capitalino el pasado sábado.

“A nosotros al revés. Nos enorgullece ser parte del mismo movimiento y gritamos en las plazas: es un honor estar con Obrador”, afirmó. Agregó que seguirá defendiendo tanto el periodo de lucha como los logros de la Presidencia de López Obrador, porque “somos parte del mismo movimiento”.

UNA PRESIDENCIA QUE CONSERVA PRINCIPIOS Y AGREGA NUEVOS PROYECTOS

La mandataria destacó que su gobierno tendrá programas renovados y nuevos proyectos estratégicos, aunque sin romper con los pilares que dieron origen al movimiento. Explicó que los principios fundamentales siguen vigentes y que su administración trabajará para fortalecerlos.

“Cambios, nuevos programas y nuevos proyectos”, pero sin alterar los principios originales de la Cuarta Transformación. “En esencia, los principios por los que luchamos no cambian”, apuntó.

Según Sheinbaum, el objetivo no es reinventar el rumbo del país, sino consolidar lo construido durante el sexenio anterior y avanzar con nuevas políticas que mantengan el enfoque social.

Recalcó que la Cuarta Transformación no es un periodo aislado, sino un proceso continuo que responde a las demandas históricas de justicia y bienestar social.

RESPALDO SOCIAL A LÓPEZ OBRADOR Y SU LEGADO

Sheinbaum también defendió la gestión del expresidente López Obrador, asegurando que, pese a las campañas en su contra, los niveles de aprobación siguen siendo altos.

Según las encuestas citadas por la mandataria, 80% de la población evalúa favorablemente el periodo de AMLO, lo que demuestra —dijo— que el respaldo social se mantiene firme.

“La gente sigue opinando a favor del periodo del presidente López Obrador: 80%, y eso que continúan las campañas contra él”, dijo.

Aseguró que su gobierno seguirá defendiendo los logros y la lucha que encabezó López Obrador, pues “somos parte del mismo movimiento” y comparten una visión común de transformación nacional.

DATOS CURIOSOS

• El grito “Es un honor estar con Obrador” nació espontáneamente en 2018 y se convirtió en lema del movimiento.

• La 4T es el único proyecto político mexicano que habla explícitamente de continuidad entre dos presidentes.

• Sheinbaum es la primera presidenta de México en refrendar un proyecto político de forma abierta desde el inicio de su mandato.

