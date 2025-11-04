Vacantes para trabajar en Gobierno, con sueldos de hasta 60 mil pesos mensuales

La Secretaría de Bienestar informa sobre vacantes para perfiles con experiencia en derecho, administración, transparencia y anticorrupción

Se destacó en varios medios de información que la Secretaría del Bienestar publicó nuevas vacantes para profesionistas en diferentes empleos de función social.

Anunciaron que los sueldos van desde los 60 mil a los 80 mil pesos mensuales. Las plazas son parte de una convocatoria del servicio público, el cual se mantiene abierta el portal del empleo de Gobierno de México.

Los puestos disponibles corresponden a niveles de dirección y jefatura en la Ciudad de México, específicamente en áreas de planeación, supervisión y control interno de programas sociales.

Las y los aspirantes deben tener experiencia en áreas de política social, derecho, transparencia, administración pública y combate a la corrupción.

Las oportunidades laborales destacadas son las enfocadas en direcciones de diseño de política social, análisis institucional, coordinaciones y jefaturas.

Los puestos disponibles son:

*) Dirección de Apoyo al Diseño de la Política Social, se estima un salario de 85,968 pesos mensuales;

*) Dirección de Coordinación y Concertación para la Transparencia y Derechos Humanos, se estima un salario de 66,362 pesos mensuales.

*) Dirección de Combate a la Corrupción, se estima un salario de 66,362 pesos.

*) Dirección de Análisis e Información Institucional, se estima un salario de 66,362 pesos mensuales.

La Secretaría del Bienestar también ha destacado que existen vacantes alternas para jefaturas y coordinaciones con sueldos de hasta 40 mil y 55 mil pesos mensuales.

Los aspirantes deben entrar a la plataforma oficial de Trabaja en Gobierno de México, y registrarse para realizar una evaluación de conocimientos, habilidades, al igual que entregar documentación correspondiente a la acreditación de experiencia profesional y de nivel académico.

