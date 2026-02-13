Vacunas por edad: cuáles debes tener en cada etapa y dónde descargar la cartilla
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Secretaría de Salud llama a revisar esquema completo de vacunación según la edad tras repunte de sarampión
Ante el repunte de casos de sarampión en el país, la Secretaría de Salud exhortó a la población a verificar que cuente con su esquema de vacunación completo o acudir a su centro de salud para actualizar su cartilla.
La dependencia señaló que, aunque la vacuna contra el sarampión es fundamental en el contexto actual, no es el único biológico que debe aplicarse. El esquema de vacunación en México contempla distintas vacunas según la edad de cada persona, con el objetivo de prevenir enfermedades transmisibles y reducir riesgos a la salud pública.
TE PUEDE INTERESAR: Casos de sarampión en México: dónde hay mayor riesgo
ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN LA INFANCIA: DE 0 A 9 AÑOS
Durante los primeros años de vida se concentra la mayor parte de las inmunizaciones básicas. Entre las vacunas contempladas en este grupo se encuentran:
- BCG contra tuberculosis meníngea y miliar.
- Hepatitis B.
- Vacuna hexavalente DPaT+VPI+Hib+HepB (protege contra difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, hepatitis B y enfermedades graves por Haemophilus influenzae tipo b, como neumonía y meningitis).
- DPT (difteria, tosferina y tétanos).
- Rotavirus.
- Neumocócica conjugada.
- SRP o triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis).
- Influenza.
- Covid-19.
VACUNAS QUE DEBEN DE TENER LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS
Para este grupo se contemplan refuerzos y vacunas específicas, sobre todo en quienes no completaron esquemas en la infancia.
- Hepatitis B para quienes no tengan antecedente vacunal.
- TD (tétanos y difteria), como refuerzo o esquema inicial.
- TDPA (tétanos, difteria y tosferina), dosis única.
- Influenza, como refuerzo.
- VPH para niñas de 10 a 14 años.
- SR (sarampión y rubéola) para quienes no tengan esquema completo.
- Covid-19.
VACUNAS QUE DEBEN DE TENER LAS PERSONAS DE 20 A 59 AÑOS
Las recomendaciones incluyen refuerzos y protección contra enfermedades respiratorias y transmisibles.
- SR (sarampión y rubéola) hasta los 39 años si no se cuenta con esquema completo.
- TD (tétanos y difteria), refuerzo o esquema inicial.
- TDPA (tétanos, difteria y tosferina), dosis única.
- Influenza estacional.
- Covid-19.
VACUNAS QUE DEBEN DE TENER LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
En esta etapa se priorizan vacunas relacionadas con enfermedades respiratorias y refuerzos generales.
- Vacuna neumocócica contra neumonía por neumococo.
- TD (tétanos y difteria), refuerzo o esquema inicial.
- Influenza estacional.
- Covid-19.
CARTILLAS NACIONALES DE VACUNACIÓN VIGENTES EN MÉXICO
El gobierno federal mantiene distintos formatos de cartilla de vacunación según el grupo poblacional. Actualmente existen cinco tipos:
- Cartilla Nacional de Vacunación para niñas y niños de 0 a 9 años.
- Cartilla Nacional de Vacunación para adolescentes de 10 a 19 años.
- Cartilla Nacional de Vacunación para la mujer de 20 a 59 años.
- Cartilla Nacional de Vacunación para el hombre de 20 a 59 años.
- Cartilla Nacional de Vacunación para personas adultas mayores.
Estas cartillas pueden obtenerse en centros de salud públicos. También están disponibles en formato digital para descarga a través del portal oficial del gobierno federal o dando clic aquí.
TE PUEDE INTERESAR: Efectos secundarios que puedes presentar después de la vacuna del sarampión
IMPORTANCIA DE MANTENER EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN ACTUALIZADO
La autoridad sanitaria reiteró que contar con la cartilla completa permite prevenir enfermedades que pueden generar brotes, complicaciones graves o impactos en la salud pública.
El llamado se mantiene vigente especialmente ante el incremento reciente de casos de sarampión, por lo que se recomienda revisar el historial de vacunación personal y acudir a los servicios médicos en caso de tener esquemas incompletos.