$!Vacunas por edad: cuáles debes tener en cada etapa y dónde descargar la cartilla

Ante el repunte de casos de sarampión en el país, la Secretaría de Salud exhortó a la población a verificar que cuente con su esquema de vacunación completo o acudir a su centro de salud para actualizar su cartilla.

La dependencia señaló que, aunque la vacuna contra el sarampión es fundamental en el contexto actual, no es el único biológico que debe aplicarse. El esquema de vacunación en México contempla distintas vacunas según la edad de cada persona, con el objetivo de prevenir enfermedades transmisibles y reducir riesgos a la salud pública.

TE PUEDE INTERESAR: Casos de sarampión en México: dónde hay mayor riesgo