Casos de sarampión en México: dónde hay mayor riesgo

Vida
/ 12 febrero 2026
    El brote de sarampión en México mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Foto: Especial

Siete entidades concentran la mayoría de casos; refuerzan vacunación urgente.

El brote de sarampión en México mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Aunque la mayoría de los estados reporta cifras controladas, siete entidades concentran los llamados “focos rojos”, al registrar tasas superiores a un caso por cada 100 mil habitantes y agrupar el 85 por ciento de los contagios confirmados. La Secretaría de Salud ha intensificado la vacunación en estas zonas para contener la propagación del virus.

De acuerdo con el informe oficial, los estados con mayor incidencia son Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México. En contraste, 24 de las 32 entidades del país acumulan menos de 100 casos durante 2025 y lo que va de 2026, lo que indica que el brote está focalizado, pero no generalizado.

Desde el 1 de enero de 2025, el Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica ha confirmado 9 mil 074 casos de sarampión en México, mientras que en 2026 se han registrado 223 casos probables. Aunque la tendencia comienza a estabilizarse en algunos estados como Jalisco, donde las campañas de vacunación han aumentado, las autoridades insisten en no bajar la guardia.

La mayoría de los estados reporta cifras controladas, siete entidades concentran los llamados “focos rojos”. Foto: Especial

¿Quiénes son los más afectados?

El grupo de edad con mayor número de casos es el de niñas y niños de 1 a 4 años, seguido por menores de 5 a 9 años y adultos jóvenes de 25 a 29 años. Esto refleja la importancia de mantener esquemas de vacunación completos, especialmente en la infancia, cuando el sistema inmunológico es más vulnerable a complicaciones.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias al toser o estornudar. Sus síntomas iniciales incluyen fiebre alta, tos, congestión nasal y ojos enrojecidos, seguidos de un característico sarpullido que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo. Aunque en muchos casos evoluciona sin complicaciones graves, puede provocar neumonía, inflamación cerebral e incluso la muerte.

Muertes registradas por sarampión

La Secretaría de Salud informó que hasta el momento se han registrado 28 fallecimientos relacionados con el brote, y un caso adicional está en análisis. Los estados que han confirmado muertes son:

- Chihuahua, con 21 casos.

- Jalisco, con 2.

- Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala y Ciudad de México, con un fallecimiento cada uno.

En la capital del país se confirmó la primera muerte por sarampión en 2025: una bebé de 14 meses que falleció en diciembre, lo que encendió las alertas para reforzar la inmunización infantil.

El Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica ha confirmado 9 mil 074 casos. Foto: Especial

Estrategia de vacunación y llamado a la calma

Ante el incremento de casos, las autoridades federales y estatales han instalado módulos masivos de vacunación y reforzado filtros sanitarios en escuelas. En el Estado de México, por ejemplo, se habilitaron 450 puntos de inmunización para facilitar el acceso a la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a mantener la calma y seguir la información oficial, subrayando que la mayoría de la población cuenta con protección gracias a campañas previas de vacunación. Sin embargo, enfatizó la necesidad de completar esquemas pendientes, especialmente en menores de edad.

¿Qué puedes hacer para prevenir?

La medida más efectiva contra el sarampión es la vacunación oportuna. Si tienes hijas o hijos pequeños, verifica su cartilla y acude al centro de salud más cercano en caso de duda. También es importante acudir al médico ante síntomas compatibles y evitar la automedicación.

Aunque el brote está concentrado en ciertas entidades, la prevención es una responsabilidad colectiva. Mantener altas coberturas de vacunación es la clave para evitar que estos focos rojos se expandan a nivel nacional.

