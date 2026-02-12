Casos de sarampión en México: dónde hay mayor riesgo

El brote de sarampión en México mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Aunque la mayoría de los estados reporta cifras controladas, siete entidades concentran los llamados “focos rojos”, al registrar tasas superiores a un caso por cada 100 mil habitantes y agrupar el 85 por ciento de los contagios confirmados. La Secretaría de Salud ha intensificado la vacunación en estas zonas para contener la propagación del virus. TE PUEDE INTERESAR: Sarampión: señales tempranas que no debes ignorar De acuerdo con el informe oficial, los estados con mayor incidencia son Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México. En contraste, 24 de las 32 entidades del país acumulan menos de 100 casos durante 2025 y lo que va de 2026, lo que indica que el brote está focalizado, pero no generalizado. Desde el 1 de enero de 2025, el Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica ha confirmado 9 mil 074 casos de sarampión en México, mientras que en 2026 se han registrado 223 casos probables. Aunque la tendencia comienza a estabilizarse en algunos estados como Jalisco, donde las campañas de vacunación han aumentado, las autoridades insisten en no bajar la guardia.

¿Quiénes son los más afectados? El grupo de edad con mayor número de casos es el de niñas y niños de 1 a 4 años, seguido por menores de 5 a 9 años y adultos jóvenes de 25 a 29 años. Esto refleja la importancia de mantener esquemas de vacunación completos, especialmente en la infancia, cuando el sistema inmunológico es más vulnerable a complicaciones. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias al toser o estornudar. Sus síntomas iniciales incluyen fiebre alta, tos, congestión nasal y ojos enrojecidos, seguidos de un característico sarpullido que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo. Aunque en muchos casos evoluciona sin complicaciones graves, puede provocar neumonía, inflamación cerebral e incluso la muerte. Muertes registradas por sarampión La Secretaría de Salud informó que hasta el momento se han registrado 28 fallecimientos relacionados con el brote, y un caso adicional está en análisis. Los estados que han confirmado muertes son: - Chihuahua, con 21 casos. - Jalisco, con 2. - Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala y Ciudad de México, con un fallecimiento cada uno. En la capital del país se confirmó la primera muerte por sarampión en 2025: una bebé de 14 meses que falleció en diciembre, lo que encendió las alertas para reforzar la inmunización infantil.