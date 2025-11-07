Walmart se adelanta al Buen Fin... ofertas de ‘El Fin Irresistible’ ya llegaron y terminan hasta el 19 de noviembre

El Fin Irresistible también incluye a sus tiendas hermanas Sam’s Club, Bodega Aurrera y Walmart Express , las cuales ofrecerán precios especiales, meses sin intereses , bonificaciones bancarias y envíos gratis en miles de artículos. De esta manera, Walmart consolida su liderazgo en el sector retail con una propuesta de valor que combina precios bajos y beneficios financieros atractivos.

La cadena Walmart sorprendió a los consumidores al lanzar antes que nadie su campaña El Fin Irresistible , que inició el 6 de noviembre y se extenderá hasta el 19 del mismo mes . Con esta estrategia, la compañía busca adelantarse al Buen Fin 2025 , ofreciendo a los compradores la posibilidad de aprovechar dos semanas completas de descuentos en productos seleccionados.

Entre las promociones destacadas, los clientes que paguen con tarjetas BBVA podrán acceder hasta 18 meses sin intereses y un 15% de descuento adicional, mientras que Santander ofrece hasta 15% de cashback con tarjeta digital. Estas ofertas aplican tanto en compras en tienda física como en plataformas digitales.

DURACIÓN Y DIFERENCIAS CON EL BUEN FIN 2025

Mientras que El Buen Fin se celebrará del 13 al 17 de noviembre, el evento de Walmart se extenderá por dos semanas completas, terminando incluso dos días después de la conclusión oficial del Buen Fin. Con esta jugada, la empresa busca captar la atención del público desde antes y mantenerla por más tiempo, generando un impulso adicional en sus ventas.

El Buen Fin 2025 es una iniciativa impulsada por el gobierno y la Concanaco Servytur México, con el objetivo de reactivar la economía nacional mediante el fomento del consumo responsable. En su edición de este año, se espera la participación de más de 200 mil comercios y alcanzar ventas superiores a los 200 mil millones de pesos, un 15.7% más que en 2024.

La Concanaco también anunció el lanzamiento de una aplicación oficial para que los consumidores puedan comparar precios y encontrar las mejores ofertas, además de promover la campaña Hecho en México, incentivando la compra de productos nacionales y la participación de pequeños comercios.

EL FIN IRRESISTIBLE: UNA ESTRATEGIA DE FIDELIDAD Y CONSUMO

A diferencia del Buen Fin, que tiene un enfoque nacional y económico, El Fin Irresistible es una estrategia de mercadotecnia interna de Walmart, diseñada para fortalecer la lealtad del cliente y aumentar la participación en sus canales físicos y digitales.

Durante estas dos semanas, la cadena ofrece experiencias de compra exclusivas, productos seleccionados con rebajas considerables y facilidades de pago que buscan conquistar tanto al consumidor tradicional como al digital. La empresa también refuerza su presencia en línea, impulsando el uso de su app y su sitio web, donde se concentran miles de promociones limitadas.

En contraste, el Buen Fin busca tener un impacto macroeconómico, involucrando a miles de empresas y marcas en todo el país, desde gigantes del comercio hasta negocios locales, con descuentos en electrónicos, moda, turismo, servicios y productos mexicanos.

DATO CURIOSO

En su edición pasada, El Fin Irresistible de Walmart registró un aumento del 30% en compras en línea respecto al año anterior, reflejando la preferencia de los consumidores por adelantar sus adquisiciones antes del Buen Fin.