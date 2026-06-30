¡Ya puedes pagar tu crédito Infonavit en el OXXO!: Paso a paso y requisitos
Tendrá un monto máximo a depositar de 10 mil pesos para efectuar pagos las 24 horas del día
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó una alianza con las tiendas de conveniencia OXXO para habilitar un nuevo servicio que permite a derechohabientes pagar su crédito hipotecarios en los establecimientos de todo país, con disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana y sin cobro de comisión.
Es importante reconocer que el proceso tendrá un monto máximo para pagar, así que quieres aprovechar esta opción de pago te diremos como hacerlo y los requisitos necesarios.
¿CÓMO PUEDO PAGAR MI CRÉDITO INFONAVIT EN EL OXXO?
Es decir, las personas podrán realizar los pagos de sus créditos hipotecarios y de mejora de vivienda (Mejoravit solo para ti) por hasta 10 mil pesos en cada transacción, con efectivo y con tarjeta de crédito o débito; además, pueden gestionar sus pagos de manera más ágil, en el momento que mejor se ajuste a sus necesidades, ya que no dependen de los horarios de las sucursales bancarias.
Pese a que se trata de un tope límite de transacción, estos depósitos pueden hacerse tanto para cubrir la mensualidad correspondiente, como para realizar adelantos al saldo del financiamiento. Además de que el servicio no genera cobro de comisión para los usuarios.
Para realizar el pago de su mensualidad o adelantos de sus créditos, las y los trabajadores solamente requieren contar con los 10 dígitos de su número de crédito, el cual servirá como referencia.
Esto permite efectuar los pagos de créditos las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin la necesidad de que acudas al banco sin necesidad de que acudas al banco ni te ajustes a sus horarios de atención.
Con estas acciones, el Infonavit reitera su compromiso de poner a las y los trabajadores en el centro de sus decisiones, ampliando las opciones de pago para que quienes no puedan acudir a instituciones bancarias u otros puntos en horarios de servicio tengan la oportunidad de tener su crédito de vivienda al corriente.
Para conocer los métodos de pago de los financiamientos de vivienda, así como los puntos donde se pueden realizar, se debe ingresar al portal del Instituto en www.infonavit.org.mx en la sección: Derechohabientes/Tengo un crédito/Pagos.
REQUISITOS PARA PAGAR EL CRÉDITO INFONAVIT EN OXXO
Para utilizar este el método de pago, los derechohabientes solo deben cumplir con los siguientes requisitos a la sucursal de OXXO más cercana a casa:
- Tener un crédito hipotecario Infonavit o un financiamiento Mejoravit Solo para Ti;
- Contar con los 10 dígitos de su número de crédito;
- Realizar el pago en efectivo o con tarjeta de crédito o débito;
- Respetar el límite de 10 mil pesos por transacción
Haciendo así que el pago de los créditos hipotecarios con el Infonavit sea más fácil de realizar, sobre todo en horario extendido.
PASO A PASO PARA PAGAR MI CRÉDITO DE INFONAVIT EN EL OXXO
El paso a paso es sencillo y únicamente requiere que conozcas el número de tu crédito Infonavit para que puedas realizar tu pago, puedes consultar ese número en tu estado de cuenta o en el portal oficial del instituto:
1.- Acude a cualquier tienda OXXO participante;
2.- Indica al cajero que deseas realizar un pago de crédito Infonavit;
3.- Proporciona los 10 dígitos de tu número de crédito, que funcionarán como referencia de pago;
4.- Señala el monto que deseas abonar, considerando el límite de 10 mil pesos por transacción;
5.- Realiza el pago en efectivo o con tarjeta de crédito o débito;
7.- Conserva tu comprobante para cualquier aclaración posterior.
¿QUÉ ES EL CRÉDITO INFONAVIT?
El Crédito Infonavit es un préstamo hipotecario diseñado para trabajadores formales afiliados al Instituto, con el que pueden comprar, construir, ampliar, remodelar o mejorar una vivienda. Este crédito puede solicitarse sin importar el nivel salarial, ya que el monto y condiciones se ajustan a la capacidad económica del solicitante.
El plazo de pago del crédito puede establecerse entre uno y 30 años, con la condición de que la suma de la edad del solicitante más el plazo elegido no supere los 70 años en hombres y 75 años en mujeres.
Además, el Infonavit aplica una tasa de interés diferenciada según el nivel salarial, que se mantiene fija durante toda la vigencia del crédito.
¿CÓMO SOLICITO UN CRÉDITO EN INFONAVIT?
Aunque no es solo acudir a la inmobiliaria o que aparecerá de manera automática:
Consulta en Mi Cuenta Infonavit, en la sección de precalificación y puntos, y depende de la capacidad de pago del derechohabiente, con los documentos:
- Solicitud de inscripción de crédito;
- Avalúo de la vivienda;
- Acta de nacimiento;
- Identificación oficial vigente;
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses;
- CURP;
- Cédula fiscal;
- Estado de cuenta bancario del trabajador con CLABE o número de tarjeta completo;
- Estado de cuenta bancario del vendedor con CLABE no mayor a dos meses.
CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO INFONAVIT QUE SE DEBEN DE TENER EN CONSIDERACIÓN
- El descuento mensual del crédito se determina según el salario y monto solicitado.
- Se puede solicitar un crédito en conjunto con el cónyuge, familiar o copresidente para acceder a un monto mayor. En estos casos, la pareja puede estar cotizando en Infonavit o en Fovissste.
- Existe la posibilidad de agregar productos complementarios como:
Equipa tu Casa, para obtener crédito adicional destinado a mejoras o equipamiento.
Hogar a tu Medida, programa enfocado en adecuar viviendas para personas con discapacidad.
En caso de que el solicitante no autorice la consulta al Buró de Crédito, podrá recibir hasta el 60% del monto máximo posible.
Además, desde 2025, es posible solicitar más de un crédito para distintos fines: adquirir otra vivienda, terreno, remodelar, construir o saldar créditos hipotecarios con otras entidades. La única condición es que el crédito anterior no haya presentado incumplimientos ni haya sido objeto de apoyo institucional por quebranto.