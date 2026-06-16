¿Casa propia a los 60 años? Infonavit lanza beneficio para adultos mayores; los requisitos para tu crédito

Tener más de 60 años y comprar una casa ya no es imposible, ya que el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) informó que este sector de la población podrá acceder a un crédito superior a los 2 millones de pesos. Aunque no es solo solicitarlo y listo a comprar otra casa, terreno, renovar, reparar o construir, este beneficio se dará siempre y cuando cumplan con los requisitos de puntuación y mantengan una relación laboral vigente. Cabe destacar que existen límites relacionados con la edad y los plazos de pago que impide solicitar financiamiento para adquirir una vivienda, por lo que el programa es ideal para los derechohabientes en esta etapa de la vida.

¿CÓMO PUEDO COMPRAR UNA CASA A LOS 60 AÑOS? Infonavit amplió las posibilidades para acceder a quienes superan los 60 años, esto mediante la consideración de que la suma de la edad del solicitante y el tiempo de financiamiento no exceda los 70 años en hombres y los 75 años en mujeres. El plazo del financiamiento habitual se elige entre uno y 30 años, pero en personas mayores de 60 años el margen se reduce por el tope de edad. Por ejemplo, un hombre de 62 años puede elegir un plazo que, sumado a su edad, no exceda 70; una mujer de 62 años debe elegir un plazo que no rebase 75 al sumarse con su edad. Para solicitar un crédito hipotecario en Infonavit, los interesados deben contar con una relación laboral vigente, acumular al menos 100 puntos y acreditar seis meses consecutivos de empleo formal.

ALTERNATIVA CON DOS CRÉDITOS Mientras que otra opción es la posibilidad de unir el crédito con otra persona (cónyuge, un familiar o incluso un corresidente), Unamos Créditos permite incrementar el monto disponible para la compra de vivienda, terreno o para realizar remodelaciones. Cabe destacar que ambos participantes adquieren derechos sobre la vivienda en proporción a la parte del crédito con la que participan. Las personas que disfruten del programa ideal para adultos mayores deben tener relación laboral vigente y contar con la puntuación mínima, que para 2026 son 100 puntos. Mientras que ambos deben cubrir los gastos de conservación de la vivienda, dividir y pagar predial, agua y otros servicios, y que cualquier mejora en el inmueble requiere el consentimiento del otro copropietario.

¿CÓMO SOLICITO UN CRÉDITO EN INFONAVIT? Aunque no es solo acudir a la inmobiliaria o que aparecerá de manera automática: Consulta en Mi Cuenta Infonavit, en la sección de precalificación y puntos, y depende de la capacidad de pago del derechohabiente, con los documentos: - Solicitud de inscripción de crédito;

- Avalúo de la vivienda;

- Acta de nacimiento;

- Identificación oficial vigente;

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses;

- CURP;

- Cédula fiscal;

- Estado de cuenta bancario del trabajador con CLABE o número de tarjeta completo;

- Estado de cuenta bancario del vendedor con CLABE no mayor a dos meses.

TASAS FIJAS PARA ADULTOS MAYORES Uno de los principales beneficios del Infonavit para adultos mayores es que las tasas de interés del crédito tradicional son fijas durante toda la vida del financiamiento. Actualmente, estas oscilan entre 3.69% y 10.45%, dependiendo de los ingresos del solicitante. Las personas que perciben menos de nueve mil 241 pesos mensuales tienen acceso a las tasas más bajas, lo que puede representar un ahorro significativo en el costo total del crédito. Además, los préstamos otorgados después del 1 de mayo de 2024 ya no generan cuotas de administración ni gastos financieros y de operación. A la par, el complemento Equipa tu Casa, que agrega un monto adicional para mejorar, remodelar, reparar o equipar la vivienda sin afectar su estructura, está disponible junto con el crédito tradicional.

TU AHORRO NO DESAPARECE Infonavit también recordó que los ahorros acumulados en la subcuenta de vivienda generan rendimientos y pueden reclamarse en cualquier momento. Por lo que los recursos acumulados durante años de cotización no desaparecen ni caducan, por lo que continúan generando rendimiento y pueden ser recuperados por el titular o sus beneficiarios. Cada quincena, los empleadores aportan el 5% del salario base de cotización a esta cuenta administrada por el Infonavit, se trata del ahorro de la subcuenta de vivienda. Para el próximo año, el instituto proyecta un rendimiento cercano al 4%, nivel similar a la inflación estimada. Cabe destacar que una persona puede tener dinero acumulado en una o varias de estas modalidades sin estar al tanto: Fondo de Ahorro 1972-1992, Subcuenta de Vivienda 1992 y Subcuenta de Vivienda 1997.

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