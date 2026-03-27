Ya puedes reportar una desaparición en México de manera inmediata y no esperar 72 horas... paso a paso a partir de 2026

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/ 27 marzo 2026
    Ya puedes reportar una desaparición en México de manera inmediata y no esperar 72 horas... paso a paso a partir de 2026
    Desde 2026, en México ya no es necesario esperar horas para reportar una desaparición. La denuncia debe hacerse de inmediato y activa protocolos de búsqueda a nivel nacional. VANGUARDIA/ARCHIVO

México elimina la espera para reportar desapariciones. Conoce cómo funciona el nuevo protocolo inmediato de búsqueda y qué pasos seguir a partir de ahora

A partir de 2026, México dio un giro en su política de atención a personas desaparecidas, al eliminar el tiempo de espera que antes se exigía para iniciar una denuncia. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ahora la búsqueda debe comenzar de inmediato, sin necesidad de esperar 24, 48 o 72 horas.

Este cambio forma parte de una estrategia más amplia para agilizar la respuesta institucional y reducir el tiempo de reacción ante una desaparición, considerado un factor clave en la localización.

La denuncia debe hacerse de inmediato, no hay que esperar”, enfatizó la mandataria, al explicar que la prioridad es activar todos los mecanismos de búsqueda desde el primer momento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revela-gobierno-de-sheinbaum-que-hay-mas-de-130-mil-desaparecidos-en-mexico-desde-2006-a-la-fecha-CO19710525

LOS PASOS INMEDIATOS PARA REPORTAR UNA DESAPARICIÓN

El nuevo protocolo establece una serie de acciones claras que cualquier persona puede seguir en caso de una desaparición, con el objetivo de facilitar la denuncia y acelerar la respuesta.

• Llamar al 911 para contacto urgente con autoridades

• Comunicarse con la Comisión Nacional de Búsqueda, 55 13 09 90 24 y desde cualquier lugar de México al 800 028 77 83

• Acudir a la Fiscalía más cercana en tu localidad

Las autoridades están obligadas a actuar sin demora. La apertura de una carpeta de investigación inmediata ya no depende del tiempo transcurrido, sino del reporte mismo.

Además, se solicita proporcionar la mayor cantidad de información posible para fortalecer la búsqueda.

Nombre completo y edad

Fotografía reciente

Última ubicación conocida

Teléfonos, redes sociales o señas particulares

BÚSQUEDA INMEDIATA Y COORDINACIÓN NACIONAL

Una vez realizado el reporte, se activa de forma automática una alerta nacional de búsqueda, lo que implica la participación de múltiples instituciones en todo el país.

Este mecanismo permite coordinar esfuerzos entre policías, aeropuertos, centrales de transporte, hoteles y otras instancias que pueden contribuir a la localización.

La Fiscalía correspondiente inicia de manera obligatoria la investigación, mientras que las comisiones de búsqueda trabajan en conjunto con familiares para dar seguimiento al caso.

Cada minuto cuenta en la localización de una persona”, han reiterado autoridades, al destacar que la rapidez en la denuncia puede marcar la diferencia en los resultados.

UN CAMBIO EN EL ENFOQUE DE ATENCIÓN

La eliminación del tiempo de espera responde a una de las principales demandas de colectivos y especialistas: evitar retrasos que dificulten la localización.

Este nuevo esquema se vincula con estrategias recientes que han permitido localizar miles de personas y mejorar la calidad de los registros nacionales.

También representa un cambio en la forma en que el Estado aborda el problema, al reconocer que toda desaparición debe tratarse como un caso urgente desde el primer momento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/localizan-con-vida-a-cuatro-jovenes-desaparecidos-uno-aparecio-en-video-disculpandose-por-venta-de-droga-PG19682827

DATOS CURIOSOS SOBRE EL NUEVO PROTOCOLO EN MÉXICO

• Ya no es necesario esperar 24, 48 o 72 horas para levantar una denuncia

• La alerta nacional de búsqueda se activa de inmediato tras el reporte

• Todas las desapariciones deben tener carpeta de investigación obligatoria

• El sistema involucra a autoridades en todo el país, no solo a nivel local

• La rapidez en el reporte puede influir directamente en las probabilidades de localización

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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