¿Ya se acaban las vacaciones?... Esta es la fecha de regreso a clases de la SEP 2026

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/ 10 abril 2026
    ¿Ya se acaban las vacaciones?... Esta es la fecha de regreso a clases de la SEP 2026
    El regreso a clases SEP 2026 será el 13 de abril; conoce puentes, ajustes estatales y cuándo inician las vacaciones de verano. VANGUARDIA/ARCHIVO

La SEP dio a conocer la fecha oficial del regreso a clases tras Semana Santa 2026. Estudiantes de educación básica retomarán actividades en la recta final del ciclo escolar

Tras dos semanas de descanso por Semana Santa y Pascua, miles de estudiantes en México están por regresar a las aulas. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el retorno oficial será el lunes 13 de abril de 2026.

Este periodo vacacional inició formalmente el lunes 30 de marzo, aunque desde el viernes 27 de marzo los alumnos dejaron de asistir debido al Consejo Técnico Escolar, una jornada destinada exclusivamente a docentes.

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Con ello, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria volverán a sus actividades académicas para encarar la última etapa del ciclo escolar 2025-2026, un tramo clave antes del cierre del periodo educativo.

AJUSTES REGIONALES Y CASOS ESPECIALES

Aunque el calendario de la SEP aplica a nivel nacional, existen excepciones. En estados como Aguascalientes, las autoridades educativas decidieron adelantar el regreso al lunes 6 de abril, ajustando el calendario por eventos locales como la Feria de San Marcos 2026.

Este tipo de modificaciones no es inusual, ya que los calendarios escolares pueden adaptarse según las necesidades culturales o sociales de cada entidad. Por ello, algunas comunidades educativas experimentan variaciones en las fechas oficiales.

Además, instituciones como la UNAM y el IPN también retomarán actividades en fechas similares, aunque sus calendarios pueden tener ligeras diferencias respecto al nivel básico.

PUENTES Y DESCANSOS ANTES DEL VERANO

El regreso a clases no significa el fin de los descansos. El calendario escolar aún contempla varias pausas que ofrecen respiros antes del cierre del ciclo.

Entre los días más destacados se encuentran:

• Viernes 1 de mayo · Día del Trabajo, descanso obligatorio con puente largo

• Viernes 15 de mayo · Día del Maestro, suspensión de clases en todo el país

Estos días representan oportunidades para interrumpir la rutina escolar en la recta final del ciclo, que suele concentrar evaluaciones y actividades de cierre.

CUENTA REGRESIVA PARA LAS VACACIONES DE VERANO

Después del regreso a clases, la mirada de estudiantes y familias se centra en el siguiente gran periodo vacacional: el verano. Según la SEP, el último día de clases será el miércoles 15 de julio de 2026.

A partir de esa fecha iniciará el receso más largo del calendario escolar, marcando el fin del ciclo 2025-2026. Este periodo es esperado por millones de estudiantes en todo el país.

“Es la recta final del ciclo escolar”, refieren docentes consultados, quienes coinciden en que los últimos meses concentran evaluaciones, cierres administrativos y actividades académicas clave.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-escuela-es-nuestra-beneficiara-a-75-mil-planteles-en-2026-sep-invertira-26-mil-millones-de-pesos-MG19795911

DATOS CURIOSOS

• El regreso a clases en 2026 ocurre después de dos semanas completas de vacaciones

• El ciclo escolar 2025-2026 terminará oficialmente el 15 de julio de 2026

• El Consejo Técnico Escolar adelantó el inicio del descanso para muchos estudiantes

• Algunos estados ajustan el calendario por eventos locales como la Feria de San Marcos

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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