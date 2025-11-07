Chevrolet Captiva PHEV llega a México: el primer híbrido enchufable de la marca
Este SUV subcompacto estrena plataforma de origen asiático, promete más de 1,000 km de autonomía y llega con dos versiones desde $569,900 pesos
Chevrolet finalmente presentó en México la Captiva PHEV, su primer modelo híbrido enchufable para nuestro mercado.
Aunque conserva el nombre de la Captiva que ya conocíamos, en realidad se trata de un producto completamente distinto, desarrollado sobre la base del Wuling Starlight S y adaptado al lenguaje de diseño actual de la marca.
Con ello, Chevrolet apuesta por un SUV subcompacto enfocado en eficiencia, tecnología y rango de uso cotidiano en modo eléctrico.
Por fuera, la Captiva PHEV presenta líneas más modernas y proporciones compactas. Incorpora iluminación full LED, rines de 18 pulgadas, rieles de carga en el toldo y, en la versión Premier, espejos eléctricos calefactables con cámaras y direccionales integradas.
Su propuesta estética busca posicionarla como una opción accesible dentro del creciente segmento de híbridos enchufables.
En el interior ofrece un enfoque práctico y orientado al confort. El cuadro de instrumentos digital de 8.8” y la pantalla central vertical de 15.6” concentran la mayoría de funciones, acompañados de un sistema de audio de 6 bocinas.
Los asientos se pueden elegir en acabado negro o beige, el del conductor tiene ajuste eléctrico y se incluyen salidas de aire dedicadas para la segunda fila.
La mecánica combina un motor 1.5 litros a gasolina de 105 hp con un motor eléctrico alimentado por una batería de 20.5 kWh. En conjunto genera 201 hp y 229 lb-pie. La autonomía es uno de sus puntos clave: hasta 75 km en modo 100% eléctrico y un rango combinado de hasta 1,075 km bajo el ciclo EPA.
La batería puede cargarse con tomas domésticas de 110 o 220 V (ambas incluidas) o mediante carga rápida de hasta 23 kW, que recupera del 20 al 80% en alrededor de 38 minutos.
En seguridad, incorpora seis bolsas de aire, control de estabilidad, monitor de presión de neumáticos, además de asistencias ADAS como alerta de colisión frontal, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, freno autónomo de emergencia y detección de peatones.
También ofrece el sistema de conectividad y asistencia OnStar.
La Captiva PHEV llegará a concesionarios a finales de mes en versiones LT ($569,900) y Premier ($599,900), con garantía de 3 años defensa a defensa y 8 años para la batería.