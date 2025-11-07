Chevrolet Captiva PHEV llega a México: el primer híbrido enchufable de la marca

Chevrolet finalmente presentó en México la Captiva PHEV, su primer modelo híbrido enchufable para nuestro mercado.

Aunque conserva el nombre de la Captiva que ya conocíamos, en realidad se trata de un producto completamente distinto, desarrollado sobre la base del Wuling Starlight S y adaptado al lenguaje de diseño actual de la marca.

Con ello, Chevrolet apuesta por un SUV subcompacto enfocado en eficiencia, tecnología y rango de uso cotidiano en modo eléctrico.

Por fuera, la Captiva PHEV presenta líneas más modernas y proporciones compactas. Incorpora iluminación full LED, rines de 18 pulgadas, rieles de carga en el toldo y, en la versión Premier, espejos eléctricos calefactables con cámaras y direccionales integradas.

Su propuesta estética busca posicionarla como una opción accesible dentro del creciente segmento de híbridos enchufables.