Conoce el Luce, el primer vehículo eléctrico de Ferrari

Para llevar acabo la presentación de Luce, Ferrari decidió hacerla en “el simbólico escenario de la Vela di Calatrava– Città dello Sport en Roma” señala un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la automotriz italiana; “un recinto elegido para marcar el inicio de un nuevo capítulo en la histórica trayectoria de excelencia en ingeniería e innovación de Ferrari”, añade. “Luce representa la culminación de la estrategia multienergética de Maranello, anunciada durante el Capital Markets Day 2022 y posteriormente confirmada en diversas ocasiones”, precisa Ferrari, que prosigue explicando que “conforme al principio de neutralidad tecnológica, la electrificación es solo uno de los medios disponibles para Ferrari con el fin de ampliar su potencial de diseño en arquitectura del producto, prestaciones, diseño y experiencia de conducción, sin sustituir a los motores existentes”.

«”Estamos abriendo un nuevo capítulo que hace realidad nuestra visión, reforzando así la tradición de Ferrari de anticipar y dar forma al futuro”, aseveró John Elkann, quien es presidente de la empresa. Según el comunicado, el nombre Ferrari Luce “evoca claridad y dirección” y alumbra “el camino hacia el futuro y define la intención de crear un Ferrari 360°, no simplemente el “Ferrari eléctrico”, sino un Ferrari completamente nuevo, diseñado para ofrecer una conexión más profunda y mayores prestaciones, con un carácter único y reconocible”. Siguiendo con su tradición, Ferrari se encargó de diseñar, desarrollar y fabricar todos y cada uno de los componentes principales de su nuevo auto; “desde los motores eléctricos hasta el paquete de baterías”. Para este nuevo auto están incluidas “más de 60 nuevas patentes, testimonio de la excelencia técnica de Ferrari y de una visión orientada también al valor a largo plazo. En el futuro, Ferrari brindará asistencia para todos los componentes eléctricos, incluidas las baterías, en consonancia con la filosofía Ferrari Forever”, descibe el comunicado. Ferrrari encargó el diseño de Luce a LoveFrom, que es un exclusivo colectivo creativo y de diseño que fundado en 2019 en San Francisco, California, por Jony Ive y Marc Newson, considerado como uno de los diseñadores industriales más influyentes del mundo, así como un equipo externo al “Ferrari Design Studio, dirigido por Flavio Manzoni”, Esta decisión, indica el comunicado, “permitió una nueva perspectiva y una fertilización cruzada de ideas, posibilitando la introducción de un nuevo lenguaje de diseño”. “Una característica visual definitoria del Luce es la pureza sin precedentes de su superficie acristalada. Esta forma envolvente e intransigente se extiende por debajo de la línea de cintura hasta los extremos del vehículo. Las alas aerodinámicas delanteras y traseras, flotando por encima y alrededor de la silueta acristalada, hacen posible esta forma excepcionalmente pura y simple”, explica Ferrari. Otra característica del Luce es que sus “paneles luminosos delanteros y traseros son transparentes y forman parte de las superficies principales del vehículo”, dando un sensación de las “luces parecen retirarse suavemente cuando están apagadas, preservando la pureza de la forma. Las luces traseras tipo halo celebran la belleza y claridad del 360 Modena y del 458 Italia”, describe Ferrari.

El Luce se caracteriza por que tanto sus controles como sus pantallas “se agrupan funcionalmente”, esto se debe a que sus comandos y retroalimentación más importantes están ubicados frente al conductor. “Miles de detalles cuidadosamente estudiados se unen para crear una experiencia de conducción singular”, asevera Ferrari. “Botones mecánicos, perillas, interruptores y mandos de precisión se combinan con pantallas digitales multifuncionales desarrolladas junto con Samsung Display©”, detalla Ferrari, y continúa explicando que “los materiales son honestos y puros: aluminio anodizado reciclado, Corning® Gorilla® Glass y cuero de alta calidad. El sistema de audio superior cuenta con 21 altavoces y amplificación de 24 canales/3000 W, incorpora la innovadora Ferrari Audio Signature y ofrece configuraciones preestablecidas, optimización individual de escucha y funciones de compensación dinámica”. “Las tecnologías derivadas de la experiencia incomparable de Ferrari en el automovilismo hicieron posible contener el peso en vacío en 2260 kg, contribuyendo a ofrecer prestaciones líderes en su categoría (0–100 km/h en 2.5 segundos, 0–200 km/h en 6.8 segundos, velocidad máxima superior a 310 km/h y potencia total máxima de 1050 cv) y una autonomía superior a 530 km”, continúa el comunicado. Luce cuenta con cuatro motores eléctricos, “uno por rueda”, y además posee una “batería de alta capacidad de 122 kWh, un sistema de suspensión activa derivado del F80 y un eje trasero con dirección independiente”. “Dentro de este marco de innovación tecnológica, dos conceptos sintetizan mejor la ambiciosa entrada del Luce al mundo de los deportivos eléctricos de altas prestaciones: el control del movimiento de cada rueda en todas las direcciones y bajo cualquier condición dinámica, y un enfoque auténtico del sonido”, resalta Ferrari. Siendo así, prosigue Ferrari, cada una de las llantas “está equipada con un actuador para tracción y regeneración, otro para el ángulo de dirección y otro para controlar el movimiento vertical”, por lo que “la capacidad de adaptar en tiempo real la distribución del par motor a las condiciones del camino y al desempeño deseado proporciona una libertad y precisión de control excepcionales”.

El Luce, cuyo significado es luz, es capaz de alcanza una velocidad máxima de más de 310 kilómetros por hora y tiene una autonomía que es superior a los 530 kilómetros, señala Ferrari

Así mismo, tiene la capacidad de acelerar de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos y está equipado con una gran batería de 122 kWh. El Luce tiene un peso de 2.26 toneladas, convirtiendo al modelo en el más pesado jamás producido por la marca. “El conductor gestiona el automóvil mediante el e-Manettino, que modula la potencia y la tracción, y el icónico Manettino de cinco posiciones, equipado con lógicas que se adaptan a las condiciones de adherencia”, pormenoriza el comunicado que añade que “la Unidad de Control del Vehículo (VCU) debuta en el Ferrari Luce; este centro de control integra el tren motriz y la dinámica del vehículo, actualizando objetivos 200 veces por segundo y coordinando estrategias de eficiencia junto con el completamente nuevo Side Slip Control X”. “El Ferrari Luce marca un nuevo capítulo, aunque uno que continúa su larga historia de innovación sin concesiones, desempeño dinámico y una cultura de ingeniería dedicada a redefinir los límites de lo posible”, concluye el comunicado. Con información de Ferrari.

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