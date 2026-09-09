Día Internacional del Vehículo Eléctrico, la movilidad sin humos ni ruidos

Desde el año 2020 se conmemora cada 9 de septiembre el Día Internacional del Vehículo Eléctrico. El objetivo de esta efeméride es concienciar a la población sobre los beneficios de la movilidad sostenible y promover la adopción de estos medios de transporte. Aunque por lo general se asocia al automóvil eléctrico con la modernidad y la novedad, lo cierto es que su nacimiento es incluso anterior al de los vehículos de combustión interna. EL COCHE ELÉCTRICO CUMPLE CASI 140 AÑOS Hay que remontarse a finales del siglo XIX para presenciar el nacimiento de los primeros coches eléctricos. Fue en tierras alemanas donde en 1888 vio la luz el Flocken Elektrowagen, considerado como el primer vehículo eléctrico de cuatro ruedas de la historia. Estaba propulsado por un motor de 0.7 kW alimentado por una batería de 100 kg, pudiendo alcanzar una velocidad de hasta 15 km/h.

La popularidad de este medio de transporte creció rápidamente con la introducción de la batería recargable. De hecho, se estima que alrededor de un tercio de los automóviles que circulaban por Estados Unidos en 1900 eran eléctricos. Los primeros usuarios comerciales de coches eléctricos fueron los taxistas neoyorquinos. Antes de la aparición del inconfundible taxi amarillo, los Electrobats empezaron a recorrer las calles de Nueva York en 1897. Estos automóviles alcanzaban velocidades de 30km/h y podían recorrer una distancia de hasta 40km. Sin embargo, durante la primera década del siglo XX los coches de combustión acabarían derrocando a su contraparte eléctrica. Las razones de este cambio fueron el perfeccionamiento del proceso de producción de los vehículos, su comercialización en masa y la caída del precio del petróleo. El golpe de gracia lo dio la Primera Guerra Mundial (1914-1918), pues el motor de combustión interna se popularizó durante el conflicto ya que ofrecía una mayor autonomía, velocidad y potencia. Además, el hecho de que no dependiera de la red eléctrica para repostar facilitaba enormemente su uso en el campo de batalla. EL RESURGIMIENTO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO A finales de los años 90 algunas marcas empezaron a comercializar coches híbridos, que combinan un motor de combustión y otro eléctrico. Pero sería en el inicio de la década de los 2010 cuando los primeros modelos 100% eléctricos empezaron a dibujar el futuro del sector automovilístico.

A pesar de ello, los inicios fueron lentos, pues en un principio ni las instituciones, marcas ni los clientes apostaron fuertemente por la electrificación. A eso hay que sumarle que tanto la tecnología de los motores eléctricos como la infraestructura de recarga estaban todavía en pañales, por lo que abandonar los combustibles fósiles se veía con recelo. EL PANORAMA ACTUAL No obstante, el panorama actual es completamente diferente. El mercado de los vehículos eléctricos ha crecido exponencialmente gracias al desarrollo de la tecnología y a la expansión de las redes de recarga. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el año pasado un cuarto de todos los vehículos vendidos a nivel global fueron eléctricos. Mientras que en el año 2021 apenas se superaron los 5 millones de unidades a nivel mundial, en 2025 esta cifra aumentó a 20 millones, de los cuales aproximadamente 13 millones se vendieron en China.

Es precisamente el país asiático el mayor actor global en el terreno de la movilidad eléctrica. En China el 55% de todos los automóviles comercializados en 2025 fueron eléctricos. Asimismo, es líder mundial en la producción de estos coches, alcanzando el pasado año el 75% del total, y es el principal suministrador de componentes de las baterías de los automóviles. La Unión Europea es el segundo mercado a nivel mundial de vehículos eléctricos, con 4.2 millones de unidades vendidas en 2025 que representan el 30% del total de la región. Mientras tanto en Estados Unidos se vendieron aproximadamente 1,5 millones de automóviles en 2025.