¿Sabías que los vehículos eléctricos emiten casi cuatro veces menos gases que los de gasolina?

BERLÍN- De acuerdo con un nuevo estudio realizado por el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT, por sus siglas en inglés) indica que los vehículos eléctricos de batería que actualmente de venden en Europa emiten cerca de cuatro veces menos gases de efecto invernadero en el tiempo de su vida útil que los autos de gasolina,

El ICCT precisa que eso representa una mejora del 24 % con respecto a las cálculos hechos en 2021.

“En la clasificación de este año, introducimos una nueva métrica sobre acero ecológico, actualizamos nuestra métrica de reciclaje y reutilización de baterías para considerar el progreso realizado en lugar de solo los anuncios, y actualizamos la metodología utilizada para estimar el funcionamiento real de los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) en China, para reflejar las últimas investigaciones. Sin embargo, la consistencia de nuestro marco de evaluación nos permite monitorear el progreso de los fabricantes de automóviles entre 2023 y 2024”, explica el Consejo Internacional de Transporte Limpio

En este tercer informe titulado “The Globalmarker Rating 2024/2025, Who is leading the transitionto electric vehicles?” en que evaluó la “posición de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo en la transición a vehículos eléctricos de cero emisiones (VEE), es decir, vehículos eléctricos de batería (VEB) y vehículos eléctricos de pila de combustible (VEFC)” , explica el ICCT

El análisis de focalizó en los 21 principales fabricantes de autos “ligeros del mundo por ventas en 2024, utilizamos 10 métricas personalizadas para reflejar los esfuerzos y estrategias de los fabricantes de automóviles en la transición de sus flotas de vehículos a cero emisiones y la descarbonización de los procesos de fabricación”, añade Consejo Internacional de Transporte Limpio.