A los periodistas de la mafia del poder “también hay que cuidarlos”, señala AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la obligación del gobierno federal es proteger a todos los ciudadanos y a periodistas que son amenazados y “desgraciadamente son asesinados durante el desempeño de su labor”.

En ese contexto, consideró que hay más riesgo en el periodismo que se hace “a ras de tierra” en los estados que en la Ciudad de México, “y más si se trata de un periodista de la mafia del poder”, aunque aclaró que “también a ellos hay que cuidarlos”.

“Sabemos lo difícil que es hacer periodismo en los pueblos, en los municipios, en las regiones, no es como hacer periodismo en la capital de la República”, dijo López Obrador en la conferencia mañanera, realizada en la ciudad de Pachuca.

“Decía el maestro Buendía, Manuel Buendía, de que en los estados —decía ‘en provincia’, pero a mí no me gusta usar la palabra ‘provincia’— pero que en las ciudades, en los municipios, en los estados, las banquetas son muy angostas, se escribe algo en la mañana y a la hora, la media hora se está uno topando con el actor principal o el aludido en el artículo o en el reportaje.

“En la Ciudad de México es distinto, y más si se trata de un periodista de la mafia del poder, esos van a los restaurantes más especiales o extravagantes, y traen incluso protección y demás, y también a ellos hay que cuidarlos, a todos, pero me refiero al riesgo, ¿Dónde está más el riesgo? Donde se hace el periodismo a ras de tierra”, planteó López Obrador.

Entonces, añadió, “es parte de lo que tenemos que cuidar para la protección a todos los periodistas y a todos los ciudadanos, los luchadores sociales, los protectores del medio ambiente, tienen que ser protegidos, amparados y que todos ayudemos en eso”.

Insistió que en el caso de los asesinatos contra periodistas no habrá impunidad y envió un mensaje directo en contra de los grupos delictivos que operan en las regiones del país.

“Puede ser que hagan sus acuerdos, sus enjuagues, pero nosotros no respetamos nada de eso, ya no hay impunidad. Es avisar, ya no se usa mucho el enviar telegramas, pero es decirles: Ya no hay impunidad. Y no sólo es de palabra, son hechos, tenemos investigaciones abiertas en todos los casos”, advirtió.

El mandatario consideró que la advertencia a los responsables de los crímenes contra periodistas, “es un mensaje aclaratorio que va a ayudar mucho”.

“A veces se piensa, no sólo en este caso, en muchos otros, que es lo mismo de antes. Por eso lo tenemos que estar diciendo como discos rayados: Ya no es lo mismo, no somos iguales, no se confundan, no hay protección, nada que ‘tenemos comprada la plaza y estamos bien parados; es más, como nosotros dimos dinero en la campaña para que ganara el presidente municipal, para que ganara cualquier autoridad, el secretario de Seguridad Pública está a nuestro servicio’, eso ya se acabó”, reiteró López Obrador.

“Nos duele mucho los casos de pérdida de vida de periodistas y estamos investigando, recientemente lo de Baja California, lo de Tijuana, estamos en la investigación, cero impunidad, todos los días estamos tratando estos temas en el Gabinete de Seguridad y se está mejorando el sistema de protección federal y lo vamos a seguir haciendo”, dijo y agregó:

“Que no estén pensando autores intelectuales, materiales de estos crímenes que van a quedar impunes, que no va a haber castigo”, aseguró el presidente López Obrador.

