Sheinbaum se reúne con embajador de EU tras operativo en Tapalpa; asisten Defensa, Semar y Segob

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 24 febrero 2026
    Sheinbaum se reúne con embajador de EU tras operativo en Tapalpa; asisten Defensa, Semar y Segob
    La presidenta Sheinbaum ha sostenido que la coordinación con agencias estadounidenses forma parte de mecanismos bilaterales. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Relaciones Exteriores

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

El encuentro se dio tras confirmarse intercambio de información con agencias estadounidenses para ubicar al líder del CJNG

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este martes una reunión privada en Palacio Nacional con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a dos días del operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El encuentro se realizó después de los hechos de violencia registrados en Jalisco y otras entidades, y en el contexto del despliegue federal del fin de semana en el municipio de Tapalpa, donde se ejecutó la acción contra el jefe criminal.

TE PUEDE INTERESAR: México: caen 48 mil empleos de manufactureras en el cuarto trimestre de 2025

El Gobierno de México recibió información puntual de agencias estadounidenses que permitió ubicar con precisión a Oseguera Cervantes, lo que fue señalado como un elemento clave para la labor de inteligencia previa al operativo.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló el lunes que los datos provenientes de Washington facilitaron las tareas que derivaron en la intervención encabezada por fuerzas federales, en una coordinación que el gobierno federal ha descrito como intercambio de información entre ambos países.

TE PUEDE INTERESAR: Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, Sonora, sufre ataque a balazos; confirman muerte de su hijo

A la reunión en Palacio Nacional asistieron también el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos.

Tras aproximadamente dos horas de encuentro, el embajador estadounidense se retiró del recinto presidencial, sin que se informaran detalles públicos sobre los acuerdos o los temas específicos abordados durante la conversación.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan a chofer de tráiler y detienen a sospechoso en Vallecillo, NL

En diversas ocasiones, la presidenta Sheinbaum ha sostenido que la coordinación con agencias estadounidenses forma parte de mecanismos bilaterales para combatir a organizaciones delictivas, bajo esquemas de cooperación e intercambio de información.

El encuentro se da en un momento en que ambos gobiernos mantienen contactos en materia de seguridad y defensa, con participación de mandos militares y del gabinete de seguridad, en medio de la coyuntura provocada por el operativo en Jalisco.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Relaciones Exteriores

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Estrategia sintáctica

Estrategia sintáctica
true

Fue Trump quien acabó con ‘El Mencho’
La historia de Nahomi Martínez, elemento de la Guardia Nacional que perdió la vida durante el operativo contra “El Mencho”, refleja el costo humano de la violencia en México.

Ella es Nahomi Martínez... la joven heroína de la Guardia Nacional que murió en el operativo contra “El Mencho”
Maria Julissa, influencer de 25 años de Hermosillo, Sonora; en redes sociales, publicaciones afirmaban —sin pruebas oficiales, ni declaraciones de las autoridades— que estaba vinculada con la captura de ‘El Mencho’.

En redes, vinculan a María Julissa con ‘El Mencho’; influencer lo niega: ‘jamás me metería’
La Consar detalla opciones por teléfono, internet y app para localizar tu Afore y consultar tu cuenta individual de ahorro para el retiro.

¿No sabes en qué Afore estás? Así puedes ubicar tu cuenta de ahorro para el retiro
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío y Frente Frío 37 azotarán con heladas de -5 grados, lluvias y evento Norte en estos estados
La vida y tragedia de Rui Torres, conductor de Art Attack Latinoamérica, continúa marcando a una generación tras su fallecimiento en 2008

A 18 años de su muerte... La triste historia de Rui Torres, presentador de Art Attack
Autoridades recomendaron cancelar eventos públicos tras bloqueos e incendios registrados en Guadalajara.

CMLL cancela función en Guadalajara y AAA limita shows tras violencia por muerte de ‘El Mencho’