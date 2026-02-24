Sheinbaum se reúne con embajador de EU tras operativo en Tapalpa; asisten Defensa, Semar y Segob

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este martes una reunión privada en Palacio Nacional con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a dos días del operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El encuentro se realizó después de los hechos de violencia registrados en Jalisco y otras entidades, y en el contexto del despliegue federal del fin de semana en el municipio de Tapalpa, donde se ejecutó la acción contra el jefe criminal.

El Gobierno de México recibió información puntual de agencias estadounidenses que permitió ubicar con precisión a Oseguera Cervantes, lo que fue señalado como un elemento clave para la labor de inteligencia previa al operativo.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló el lunes que los datos provenientes de Washington facilitaron las tareas que derivaron en la intervención encabezada por fuerzas federales, en una coordinación que el gobierno federal ha descrito como intercambio de información entre ambos países.

A la reunión en Palacio Nacional asistieron también el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos.

Tras aproximadamente dos horas de encuentro, el embajador estadounidense se retiró del recinto presidencial, sin que se informaran detalles públicos sobre los acuerdos o los temas específicos abordados durante la conversación.

En diversas ocasiones, la presidenta Sheinbaum ha sostenido que la coordinación con agencias estadounidenses forma parte de mecanismos bilaterales para combatir a organizaciones delictivas, bajo esquemas de cooperación e intercambio de información.

El encuentro se da en un momento en que ambos gobiernos mantienen contactos en materia de seguridad y defensa, con participación de mandos militares y del gabinete de seguridad, en medio de la coyuntura provocada por el operativo en Jalisco.