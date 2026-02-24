EU retira alerta de resguardo, pero mantiene toque de queda a su personal tras hechos en Jalisco

CDMX.- Luego de los hechos de violencia registrados en Jalisco y otros puntos del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la Embajada de Estados Unidos en México informó que “ya no se insta a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse en sus hogares”.

La representación diplomática explicó en un comunicado que el transporte público y los negocios continúan retomando operaciones normales después de una operación policial realizada el 22 de febrero, que concluyó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No obstante, precisó que el personal del gobierno estadounidense en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tijuana, Baja California, permanece sujeto a un toque de queda nocturno, y que su personal en el estado de Jalisco y en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, recibió instrucciones de mantenerse dentro de sus áreas metropolitanas.

En el caso de los vuelos, la embajada señaló que las operaciones en Guadalajara se normalizaron y que varias aerolíneas tienen programados vuelos adicionales para este martes 24 de febrero en Puerto Vallarta; además, sugirió considerar rutas alternativas si se cancela un vuelo directo hacia Estados Unidos.

Sobre la situación en carreteras, indicó que no existen reportes de cierres ordenados por autoridades locales, aunque advirtió que algunas vías en Jalisco, incluida la ruta entre Guadalajara y Puerto Vallarta, aún no están completamente reabiertas.

En su mensaje, la embajada y los consulados estadounidenses recomendaron a los viajeros confirmar con aerolíneas el estatus y horario de vuelos, prever tiempos adicionales en aeropuertos, atender información local, seguir instrucciones de autoridades y comunicarse con servicios de emergencia; también recordó que cuenta con líneas telefónicas para solicitar asistencia.

Por su parte, la Embajada de México en Estados Unidos afirmó que la situación de seguridad “se ha estabilizado” tras los operativos en Jalisco y que autoridades federales y estatales avanzan en la reapertura de corredores de tránsito y el restablecimiento de servicios públicos; añadió que las operaciones aéreas se normalizaron y que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta reabrió al tráfico nacional, mientras se mantienen medidas de seguridad locales durante el retorno a plena capacidad.