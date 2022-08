TE PUEDE INTERESAR: Alista Sedena 22.6 mdp para mantener avión presidencial

“La otra posibilidad es que se entregue a la empresa que va a manejar el nuevo aeropuerto junto con el aeropuerto de Palenque, de Chetumal y el nuevo aeropuerto de Tulum y el Tren Maya; que esa empresa maneje este avión y pueda rentarlo. Hay que hacer cuentas para que se pueda tomar esta decisión. Esto sería para viajes de la Ciudad de México a Tulum, al nuevo aeropuerto, a Cancún, a Los Cabos, porque esa es la otra situación, el avión para utilizarlo de manera adecuada requiere volar en promedio cuatro, cinco horas, no es un avión que deba utilizarse... Ya lo hemos dicho aquí, por eso fue un absurdo, bueno, por donde se le vea esa compra, es una situación irracional, o sea, no sólo por el lujo, por la extravagancia, sino porque técnicamente esos aviones están diseñados para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible, para largas distancias, no es para despegar aquí y bajar en Tuxtla Gutiérrez o en Villahermosa, o en Guanajuato o en Guadalajara, no, porque es muy costoso y no se recomienda, es para viajes largos”, comentó.

“Imagínense, el presidente de México, que tiene un avión que sólo en sentido estricto, técnico, podría utilizar para viajar pues fuera del territorio, porque si estamos hablando de cinco horas, pues tiene que ser ya otro país, ni modo que va a tener un avión sólo para ir al extranjero”, concluyó AMLO.