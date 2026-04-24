Abelina López se apunta para contender por la gubernatura de Guerrero

La Alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, informó que participará en el proceso interno de Morena para definir la candidatura a la Gubernatura de Guerrero. Tras dar la bienvenida a la aún Consejera Jurídica del Gobierno federal, Esthela Damián Peralta -quien también aspira al cargo-, López Rodríguez afirmó que esperará los tiempos que marca la ley.

”Vamos a esperar el tiempo, lo que marca la ley. Solo digo que Abelina va y vamos con 41 años de trabajo en territorio”, respondió al ser cuestionada sobre cuándo solicitará licencia al cargo. Sobre Damián Peralta, la Edil señaló que en la democracia “caben todos”. ”Bienvenida a Guerrero, es el pueblo el que elige”, expresó.

La dirigencia de Morena informó que el próximo 22 de junio podría darse a conocer el nombre de la persona que encabezará la coordinación de la transformación en Guerrero, figura con la que se definirá la candidatura.

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