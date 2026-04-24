Indagan círculo cercano de empresaria ganadera hallada sin vida en Chihuahua

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/ 24 abril 2026
    Indagan círculo cercano de empresaria ganadera hallada sin vida en Chihuahua
    La Fiscalía informó que hasta hoy no había personas detenidas por el homicidio. ESPECIAL
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El crimen ocurrió en oficinas de Agro Cali, donde otra mujer resultó lesionada y fue trasladada a un hospital

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Occidente investiga el entorno individual, familiar, comunitario y social de Lina Alejandra R. C., empresaria ganadera de 43 años asesinada en Chihuahua.

La dependencia informó que las indagatorias buscan establecer líneas de investigación que permitan identificar y detener al o los responsables del homicidio, ocurrido en oficinas de Agro Cali.

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La necropsia practicada por un médico legista determinó que la causa de muerte fue shock hipovolémico secundario a laceración de yugulares, de acuerdo con la información oficial.

El dictamen forense estableció que la víctima presentaba heridas producidas con arma blanca en la cabeza y el abdomen, por lo que la Fiscalía mantiene abiertas las diligencias del caso.

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La Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida recibió a las 16:00 horas del miércoles el reporte sobre una mujer fallecida por causas violentas y otra lesionada en las oficinas de Agro Cali.

Las oficinas se ubican a la altura del kilómetro 111 de la carretera que conduce de la ciudad de Cuauhtémoc a La Junta, en el municipio de Guerrero.

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Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio como primeros respondientes, mientras personal de emergencia trasladó a la mujer lesionada a un hospital para recibir atención médica.

Peritos de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses procesaron la escena del crimen y realizaron el levantamiento del cuerpo de Lina Alejandra R. C.

La Fiscalía informó que hasta esta tarde no había personas detenidas por el homicidio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

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