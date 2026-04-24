‘No tengo por qué disculparme de absolutamente nada’: hermana de tirador de Teotihuacán

A través de redes sociales, una mujer identificada como Diana Laura Jasso Ramírez, quien sería la hermana del agresor de Teotihuacán, Julio César Jasso Ramírez afirmó que se encuentra colaborando con autoridades federales y estatales en el marco de las investigaciones por el ataque que le arrebató la vida a una extranjera, 13 más sufrieron heridas y su hermano perdió la vida.

En su publicación señaló: “quisiera aclarar demasiada información falsa que se ha publicado por miles de personas amarillistas que pretenden lucrar con el dolor ajeno queriendo obtener un gramo de protagonismo”.

Señalando que la cobertura mediática del ataque ha generado datos falsos de su hermano y su familia,“es una noticia internacional, por lo cual es demasiado mediático y el 90% de la información que se ha compartido es mentira”, una de estas es que el sujeto era originario de Tlapa, Guerrero.

INFORMACIÓN FALSA TRAS LA NOTICIA

Diana Laura pidió suspender el hostigamiento digital en su contra, al aclarar que no tiene relación con los hechos, precisando que ya colabora con el Gabinete de Seguridad para esclarecer detalles del crimen; por lo que también pidió respeto a su familia, asegurando que no había hecho nada malo.

“Quiero ser puntual en que he estado trabajando de la mano con el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía. Entre otros temas quiero aclarar que mi hermano jamás pretendió ni dijo ser originario de Tlapa”, escribió en sus redes sociales.

Tras la filtración de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) de Julio César, Diana Laura aseguró que ya entregó un acta de nacimiento del agresor a las autoridades correspondientes, en esta -la cual después fue filtrada a medios de comunicación- se ve que nación en el Estado de México.

“NO TENGO POR QUÉ DISCULPARME DE ABSOLUTAMENTE NADA”

Señaló que muy pronto, junto a su madre, hablarán ante los medios de comunicación, ya que actualmente “todo mundo busca un minuto de fama, haciendo entrevistas o hablando de que conocían a mi hermano, que fueron a la escuela con él, etcétera (...) En su momento, su familia —que somos mi madre y yo— aclararemos toda la situación en los medios correspondientes. Pero aún no es el momento adecuado”.

La mujer puntualizó que, ante el lamentable hecho, “yo no tengo por qué disculparme de absolutamente nada. Yo no he cometido ningún delito”.

Jasso Ramírez afirmó que es una mujer trabajadora, agradeciendo que “nadie me ha regalado nada. Inicié desde abajo y gracias a mis clientas tan fieles durante tantos años es que he obtenido lo que tengo. Yo no tengo por qué responsabilizarme de acciones que no cometí”, informó la mujer.

ATAQUE EN TEOTIHUACÁN FUE PLANEADO POR AGRESOR CON PERFIL PSICOPÁTICO E IMITADOR DE MASACRES

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el 14 de abril, seis días antes del ataque, el agresor adquirió un teléfono análogo, presuntamente con la intención de evitar ser rastreado.

De acuerdo con la investigación oficial, el atacante habría actuado solo y planeado el atentado con al menos dos meses de anticipación. El 17 de febrero de 2026 contactó al hotel para reservar una habitación del 8 al 20 de abril, periodo en el que permaneció en el inmueble.

En la reservación, solicitó información sobre la distancia y el tiempo de traslado hacia la zona arqueológica, a la que se refirió como la “Ciudad Sagrada”. El 19 de febrero realizó un depósito del 50% del costo total desde una sucursal bancaria en Chilpancingo, Guerrero, y el 1 de abril confirmó su llegada con el mensaje: “En una semana llego. Aviso para notificar que sigo vivo”.

Según los registros, ocupó la habitación número 18, en el primer piso, con un costo de 600 pesos por noche y un total de 7 mil 800 pesos por su estancia.

El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, señaló en conferencia de prensa que el análisis de la evidencia apunta a un perfil psicopático del agresor.

“La evidencia recolectada arroja un perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”, declaró.

Añadió sobre las posibles motivaciones: “Yo no hablaría de un móvil, hablaría de una psicopatía, de un padecimiento, de una enfermedad”.

Las autoridades informaron que el día del ataque, Jasso Ramírez ingresó al sitio vestido con una camisa similar a la utilizada por uno de los atacantes de la Masacre de Columbine y portando una mochila táctica.

Entre sus pertenencias se encontró una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía junto a los responsables de ese hecho, así como materiales con alusiones a Adolf Hitler y referencias a grupos extremistas.