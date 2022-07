El anuncio parece ampliar las repercusiones de un reporte de 80 páginas de la Cámara de Representantes del estado que se difundió durante el fin de semana, el cual reveló fallas en todos los niveles de la policía e identificó a 91 patrulleros estatales en el lugar, una cifra que supera a todos los agentes de Uvalde combinados. También se suma a un cambio en la postura pública del Departamento de Seguridad Pública de Texas, que hasta ahora ha criticado principalmente a las autoridades locales por no confrontar antes al atacante.

El reporte ofrece una nueva perspectiva sobre la participación de las agencias estatales y federales cuyos responsables, a diferencia de las autoridades locales, no han tenido que estar presentes en reuniones en las que han sido confrontados por los indignados padres de los niños asesinados.

De los casi 400 agentes que coincidieron en la escuela, sólo hay dos de los que se tenga conocimiento que se encuentran bajo licencia en lo que se completan investigaciones por sus acciones: Pete Arredondo, el jefe de policía del distrito escolar consolidado de Uvalde, y el teniente Mariano Pargas, un agente del Departamento de Policía de Uvalde que era el jefe interino de la policía de la ciudad durante la masacre.

La policía estatal ha dicho previamente que no se ha suspendido a ninguno de sus agentes que estuvieron en el lugar. El lunes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró que los hallazgos del reporte “son sumamente perturbadores”, pero no se refirió a ninguna agencia en particular.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas no estableció un plazo para completar su revisión. Señaló que se examinarían las acciones de todos los patrulleros, agentes de la policía estatal y miembros de los Rangers de Texas que estuvieron en el lugar “para determinar si ocurrieron violaciones a las políticas, leyes o doctrinas”.