Abuso sexual se perseguirá de oficio y tendrá penas de hasta 7 años, anuncia Secretaría de Mujeres

/ 25 noviembre 2025
    La funcionaria expuso la iniciativa durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. /FOTO: CUARTOSCURO

Expuso los cambios previstos al Código Penal Federal para unificar criterios, endurecer sanciones y garantizar atención efectiva en todo el país

CDMX.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández, presentó los avances del Plan Integral contra el Abuso Sexual y detalló la propuesta de reforma para homologar la definición y sanción de este delito en todo el país. La funcionaria expuso la iniciativa durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este martes en Palacio Nacional.

Hernández explicó que la propuesta plantea penas de tres a siete años de prisión, además de multas de 200 a 500 veces el valor diario de la UMA. Subrayó que el abuso sexual será un delito perseguido de oficio, lo que permitirá a las autoridades iniciar investigaciones sin necesidad de que la víctima interponga una denuncia directa.

Actualmente, el artículo 260 del Código Penal Federal define el abuso sexual como la ejecución de actos sexuales sin consentimiento y sin intención de llegar a la cópula. La iniciativa amplía esta definición al incluir cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin consentimiento en espacios públicos o privados, obligar a la víctima a observarlo o a ejecutarlo sobre sí misma, un tercero o el agresor, así como forzarla a exhibir su cuerpo.

La reforma establece que se considerarán actos sexuales los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas. El objetivo, señaló Hernández, es cerrar vacíos legales y dar claridad a operadores de justicia para evitar interpretaciones que propicien la impunidad.

Además de las penas de prisión, la propuesta contempla talleres reeducativos con perspectiva de género, así como servicio comunitario para quienes cometan el delito. La funcionaria indicó que se trabaja con las entidades federativas para capacitar a operadores del transporte público y crear rutas de actuación más amplias y coordinadas.

La iniciativa también contempla agravantes en casos donde el agresor sea servidor público, actúe con violencia, opere con complicidad o se trate de un ministro de culto, entre otras circunstancias. Hernández informó que 22 entidades ya tienen la iniciativa inscrita en sus congresos, una ha sido aprobada en comisiones y diez más la presentan este 25 de noviembre.

La diputada Anaís Burgos, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, y la senadora Malú Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, destacaron el trabajo legislativo que acompaña la reforma y subrayaron la importancia de lograr una homologación nacional para combatir de manera efectiva la violencia sexual. Con información de El Universal

Temas


Violencia Contra La Mujer

Localizaciones


CDMX

Personajes


Citlalli Hernández

Organizaciones


Secretaría De Las Mujeres

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

