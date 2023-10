Acepta Xóchitl que la mitad de los mexicanos no la conocen, pero descarta rezago frente a Sheinbaum

CDMX.- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, admitió que su perfil no es tan conocido a nivel nacional como mencionan algunos sondeos recientes; sin embargo, no considera que esto favorezca a Claudia Sheinbuam, virtual candidata de Morena para el proceso electoral de 2024.

La legisladora hidalguense afirmó en una entrevista que concedió al diario La Razón que implementará una buena estrategia que contemple acciones que le permitan ser más reconocida entre la mayoría de la población del país.

En cuanto un supuso rezago de 30 puntos porcentuales la aspirante presidencial del Frente Amplio por México dijo que las estructuras partidistas del PAN, PRI y PRD son un factor importante que le otorga hasta un 42 por ciento de las simpatías electorales, basándose en las elecciones del 2021.

“Que cada partido vaya por sus votos que tiene, que los trabaje con sus liderazgos, con su estructura, que lo hacen muy bien, y yo iré por esos que están haciendo falta (...) Voy a trabajar para que me conozcan, para eso es una campaña”, declaró la panista.

“Encuestas es un buen factor. Cerraría diciendo que el 50 por ciento de los mexicanos no me conoce; voy a trabajar para que me conozcan, para eso es una campaña, justamente; si no, pues ya hacemos una encuesta y elegimos quién gobierna el país, y en una campaña ocurren muchísimas cosas, y se va a demostrar de qué estamos hechas”, añadió.

Gálvez sentenció que Claudia Sheinbaum lleva 5 años siendo candidata y acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de montar una campaña a su favor desde la Presidencia de la República.

La senadora afirma que en su caso, ella “apareció en la escena política nacional” hace apenas unos meses cuando fue a tocar las puertas de Palacio Nacional para exigir su derecho de réplica después de que el jefe del Ejecutivo federal afirmara que la senadora quería eliminar los programas sociales del Gobierno Federal.

“Lo primero que hay que decir es que Claudia es la candidata desde hace cinco años, no nos equivoquemos. El proceso interno fue una simulación. El presidente, desde el día que llegó, empezó a perfilar cómo dejar a una sucesora, que en este caso es Claudia, creando todos estos servidores de la nación, que lo que han hecho a lo largo y a lo ancho del territorio es operar los programas sociales, entregar las tarjetas de adultos mayores, decirle a la gente que eso se los da el Gobierno y el Presidente; ésa es la estructura que él tiene”, apuntó la legisladora.

La panista afirmó que desde el Frente Amplio por México se buscará la selección de candidatos competitivos en todas las áreas, desde las regidurías, sindicaturas, diputaciones locales, senadurías y gubernaturas.

Xóchitl Gálvez precisó que para la elección de estos perfiles se buscará que los aspirantes tengan cercanía con la población.