AMLO insiste en que México no quiere guerra, respeta inconformidad de Embajada de Israel

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Embajada de Israel en México está en su derecho de inconformarse, luego de que el lunes le pidió tomar postura y condenar los actos de Hamás.

“Tiene todo su derecho a decirlo [que no está conforme], a manifestarlo, porque somos libres”, declaró este martes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

“Nosotros respetamos al gobierno de Israel, y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad”, agregó.