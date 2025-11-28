Calendario astronómico de diciembre 2025: Luna Fría y Solsticio de invierno

TE PUEDE INTERESAR: Se aproxima la noche más oscura en México... Cuándo será el momento ideal para observar la Vía Láctea

Para cerrar el año, y no sólo con el inicio del invierno , voltea a ver el cielo nocturno con estos espectaculares fenómenos astronómicos.

Así que toma nota a este calendario astronómico en el mes con estimaciones del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ).

El cielo nocturno de diciembre nos sorprenderá con eventos astronómicos que no podrás perderte . Desde la última superluna de 2025 , conocida como ‘Luna Fría’ ; lluvia de estrellas de las Gemínidas ; lluvia de meteoros Úrsidas; y el Solsticio de invierno .

CALENDARIO ASTRONÓMICO

4 de diciembre

La noche de ese jueves, la Luna alcanzará su fase de plenilunio a las 17:14 horas (tiempo del centro de México), mientras se ubica en la constelación de Tauro. Será la última superluna del 2025, es decir, el momento en que la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra (perigeo).

Esta “Luna fría”, como la llaman algunas tradiciones del hemisferio norte, se verá un más grande y más brillante que una Luna llena promedio. Desde México podrá observarse desde el anochecer hacia el este, dominando el cielo durante toda la noche.

Antes del plenilunio, la Luna pasará muy cerca del cúmulo de las Pléyades, un grupo de estrellas jóvenes visibles a simple vista en la constelación de Tauro. El encuentro ocurrirá durante la madrugada del 4 de diciembre, poco antes de la superluna.

7 de diciembre

Mercurio alcanzará su mayor elongación oeste, es decir, su punto de máxima separación aparente del Sol. Será el mejor momento del año para observarlo, justo antes del amanecer, hacia el horizonte este-sureste. Podrá distinguirse a simple vista como un punto brillante sobre el resplandor del alba, especialmente en zonas de baja contaminación lumínica.

También, el 7 de diciembre, la Luna, aún con un 89 % de iluminación, se acercará a Júpiter en la constelación de Géminis. Desde México, el acercamiento será visible durante la noche, con ambos astros dominando el cielo oriental. Júpiter, el planeta más brillante después de Venus, será inconfundible incluso en ciudades con alta iluminación.

13 y 14 de diciembre

Entre el 13 y el 14 de diciembre, el cielo nocturno se llenará de destellos con la lluvia de meteoros Gemínidas, una de las más activas y coloridas del año. En su punto máximo, podrán observarse hasta 150 meteoros por hora bajo condiciones ideales.

Este año, la Luna estará en cuarto menguante, lo que reducirá la interferencia lumínica. En México, el radiante, en la constelación de Géminis, aparecerá desde el anochecer y alcanzará su punto más alto hacia las 2:00 de la madrugada, momento óptimo para la observación.

Las Gemínidas se originan en el asteroide (3200) Phaethon, y se caracterizan por sus trayectorias lentas y colores intensos, que van del blanco al verde.

20 de diciembre

El 20 de diciembre, a las 19:43 horas, ocurrirá la Luna nueva, ofreciendo las noches más oscuras del mes. Será el mejor periodo para observar objetos de cielo profundo, como la galaxia de Andrómeda, el cúmulo de las Pléyades y las nebulosas de Orión y de Tauro.

21 de diciembre

A las 09:03 horas del 21 de diciembre, viviremos el Solsticio de invierno: el día más corto del año, cuando el Sol alcanzará su punto más bajo sobre el horizonte, marcando el inicio del invierno astronómico en el hemisferio norte. Ese día, la luz solar durará menos de 11 horas en la mayor parte del país, mientras que en el hemisferio sur comenzará el verano.

22 y 23 de diciembre

Entre el 22 y el 23 de diciembre, se podrá observar la lluvia de meteoros Úrsidas, un fenómeno más discreto que las Gemínidas, pero igualmente interesante. Su radiante se encuentra en la constelación de la Osa Menor, y puede generar entre 5 y 10 meteoros por hora. Este año las condiciones serán excelentes, ya que el pico ocurrirá dos días después de la Luna nueva, garantizando cielos oscuros durante toda la noche.

27 de diciembre

El 27 de diciembre, la Luna menguante se acercará a Saturno, visible hacia el suroeste poco después del atardecer. Esa misma noche también estará próxima a Neptuno, aunque este último solo será visible con telescopio.

31 de diciembre

Por último, el 31 de diciembre, la Luna creciente pasará nuevamente cerca del cúmulo de las Pléyades, ofreciendo un cierre simbólico del año astronómico: el mismo encuentro que inauguró diciembre, visible desde todo México antes de la medianoche.