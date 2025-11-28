¿Vas a ir? Confirman conciertos gratis en Jalisco de Maná y Alejandro Fernández por el Mundial 2026

Un evento artístico magno y de calidad era lo que se esperaba que confirmaran las autoridades con motivo del Mundial 2026, que tendrá sede parcial en México. Fue el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus, quien dio a conocer que Alejandro Fernández y Maná encabezarán la celebración. Lo que más llamó la atención es que el espectáculo conjunto entre la banda de rock latino y el cantante de música ranchera será completamente gratuito. Los fanáticos de ambas propuestas musicales celebraron que hayan sido escogidos para mostrar el talento nacional durante el torneo internacional de fútbol más importante del mundo. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro presentó los planes para celebrar el Mundial 2026, anunciando un concierto especial.

¿CUÁNDO SON LOS CONCIERTOS? Lemus detalló que el concierto de Maná se llevará a cabo el miércoles 17 de junio en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, un día antes del partido de la Selección Mexicana. La intención es cerrar la jornada “al estilo Jalisco”, según señaló el mandatario. “Para que la gente vaya una noche antes, presencie este concierto y después se quede al partido de la Selección; celebremos el triunfo de la Selección Mexicana”, señaló Pablo Lemus, gobernador de Jalisco. Aunque los horarios aún no han sido revelados, Lemus destacó que se estima la llegada de entre 2.5 y 3 millones de personas al evento deportivo. Además, se anunció que habrá un Fan Festival disponible durante los 39 días que dure el Mundial.