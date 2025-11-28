¿Vas a ir? Confirman conciertos gratis en Jalisco de Maná y Alejandro Fernández por el Mundial 2026

/ 28 noviembre 2025
    ¿Vas a ir? Confirman conciertos gratis en Jalisco de Maná y Alejandro Fernández por el Mundial 2026
    Apuesta. Aunque los horarios aún no han sido revelados, Lemus destacó que se estima la llegada de entre 2.5 y 3 millones de personas al evento deportivo. FOTO: CUARTOSCURO

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, presentó el lineup con el que planea celebrar el evento con estilo mexicano

Un evento artístico magno y de calidad era lo que se esperaba que confirmaran las autoridades con motivo del Mundial 2026, que tendrá sede parcial en México. Fue el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus, quien dio a conocer que Alejandro Fernández y Maná encabezarán la celebración.

Lo que más llamó la atención es que el espectáculo conjunto entre la banda de rock latino y el cantante de música ranchera será completamente gratuito. Los fanáticos de ambas propuestas musicales celebraron que hayan sido escogidos para mostrar el talento nacional durante el torneo internacional de fútbol más importante del mundo.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro presentó los planes para celebrar el Mundial 2026, anunciando un concierto especial.

¿CUÁNDO SON LOS CONCIERTOS?

Lemus detalló que el concierto de Maná se llevará a cabo el miércoles 17 de junio en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, un día antes del partido de la Selección Mexicana. La intención es cerrar la jornada “al estilo Jalisco”, según señaló el mandatario.

“Para que la gente vaya una noche antes, presencie este concierto y después se quede al partido de la Selección; celebremos el triunfo de la Selección Mexicana”, señaló Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

Aunque los horarios aún no han sido revelados, Lemus destacó que se estima la llegada de entre 2.5 y 3 millones de personas al evento deportivo. Además, se anunció que habrá un Fan Festival disponible durante los 39 días que dure el Mundial.

SE UNEN EN CANCIÓN

Como parte del espectáculo gratuito por el Mundial 2026, se esperaría que Maná y Alejandro Fernández interpreten uno de sus temas más populares: “Mariposa Traicionera”, colaboración lanzada en 2021, aunque aún no hay confirmación del setlist.

Actualmente, la banda originaria de Guadalajara ha traspasado fronteras y mantiene el récord de 44 conciertos consecutivos en Los Ángeles como parte de su gira “Vivir Sin Aire”, superando a artistas como Bruce Springsteen. (Con información de El Universal)

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

