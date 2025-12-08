Acompañó CDHCM 79 manifestaciones durante 2025 en la Ciudad de México

Noticias
/ 8 diciembre 2025
    Acompañó CDHCM 79 manifestaciones durante 2025 en la Ciudad de México
    Reiteran que su actuación se rige exclusivamente por la defensa de los derechos humanos. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Derechos humanos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


CNDH

Reportan un amplio despliegue de personal en protestas sociales a lo largo del año, con especial seguimiento a la movilización del pasado 15 de noviembre

CDMX.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Dolores González Saravia, informó que durante el presente año el organismo acompañó 79 manifestaciones en la capital, en las que participaron más de 300 integrantes de la institución para la observación y defensa de los derechos humanos.

Detalló que 65 de estos acompañamientos se realizaron directamente durante el desarrollo de las marchas, mientras que el resto correspondió a gestiones ante autoridades y oficios de colaboración, derivados de solicitudes específicas de intervención.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No hablamos de eso’: Sheinbaum cierra la puerta al caso del hijo de ‘El Chapo’ ante Trump

“Es un tema recurrente en el diálogo público. La Comisión hace un esfuerzo específico para el acompañamiento y cobertura en las protestas que se dan en la capital. Participamos únicamente en aquellas en las que se solicita el acompañamiento explícitamente”, señaló la funcionaria en conferencia de prensa.

Explicó que el acompañamiento se realiza bajo un esquema de priorización y defensa en territorio, con el objetivo de que las personas que hayan sido víctimas o que pudieran serlo de una violación a sus derechos, cuenten con apoyo institucional desde el momento de su detención.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum conquista a The New York Times por su estilo con bordados indígenas

En este contexto, González Saravia informó que continúa la investigación por la marcha del pasado 15 de noviembre, organizada por integrantes de la Generación Z, por la cual se han presentado 11 quejas formales ante la Comisión.

Precisó que la CDHCM no recibió quejas en su contra, aunque sí hubo denuncias para que el organismo emitiera un pronunciamiento por los hechos ocurridos durante esa movilización. “La Comisión se pronunció prácticamente desde el primer momento”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: Llegan las prepas digitales del gobierno federal para ampliar cobertura en media superior

Agregó que también se brindó acompañamiento jurídico a las personas detenidas, y que en los casos turnados al Ministerio Público se garantizó la presencia de personal del organismo durante la rendición de declaraciones, a fin de que estas se realizaran sin presión alguna.

Finalmente, la presidenta de la CDHCM subrayó que el organismo ha evitado formar parte de debates públicos de carácter político o narrativo, al considerar que ello no siempre contribuye al esclarecimiento de los hechos, reiterando que su actuación se rige exclusivamente por la defensa de los derechos humanos. Con información de El Universal

Temas


Derechos humanos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


CNDH

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Sheinbaum volvió a llamar la atención internacional al portar un vestido morado con flores violetas y detalles verdes durante su visita al Kennedy Center en Washington.

Sheinbaum conquista a The New York Times por su estilo con bordados indígenas
Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL

Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL
Una advertencia de tsunami se muestra en una televisión en Yokohama, cerca de Tokio, el lunes 8 de diciembre de 2025, después de que un fuerte terremoto golpeara la costa norte de Japón; se emitió una alerta de tsunami.

Un poderoso terremoto de magnitud 7.2 sacude la costa de Japón y activa una alerta de tsunami
Durante seis años en dicha institución, Alejandro Gertz Manero no hizo públicos sus bienes patrimoniales, al igual que otros 12 funcionarios de la fiscalía.

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero
Es un servicio de transporte meramente turístico y “de lujo” cuyos usuarios debieran pagar el costo del boleto en su totalidad, planteó.

Pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos

Bancos en México cerrarán el 12 y 25 de diciembre. Descubre alternativas seguras para retirar, depositar o pagar sin sucursal y evita contratiempos en la temporada navideña.

Bancos en México... ¿Qué días de diciembre cerrarán y qué alternativas para retirar o depositar tengo?
El exfutbolista y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco volvió a generar controversia tras agredir al exportero de Chivas Sergio Hernández durante un partido de leyendas en McAllen, Texas.

Otra de Cuauhtémoc Blanco... golpea a portero de Chivas en juego de leyendas (video)
Paramount presentó una oferta pública de adquisición por 108 mil millones de dólares para quedarse con la totalidad de WBD, desafiando directamente el acuerdo previamente aprobado entre Netflix y la compañía.

Paramount lanza oferta de 108 mil mdd por Warner Bros. Discovery y supera en valor la propuesta de Netflix