Acompañó CDHCM 79 manifestaciones durante 2025 en la Ciudad de México

CDMX.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Dolores González Saravia, informó que durante el presente año el organismo acompañó 79 manifestaciones en la capital, en las que participaron más de 300 integrantes de la institución para la observación y defensa de los derechos humanos.

Detalló que 65 de estos acompañamientos se realizaron directamente durante el desarrollo de las marchas, mientras que el resto correspondió a gestiones ante autoridades y oficios de colaboración, derivados de solicitudes específicas de intervención.

“Es un tema recurrente en el diálogo público. La Comisión hace un esfuerzo específico para el acompañamiento y cobertura en las protestas que se dan en la capital. Participamos únicamente en aquellas en las que se solicita el acompañamiento explícitamente”, señaló la funcionaria en conferencia de prensa.

Explicó que el acompañamiento se realiza bajo un esquema de priorización y defensa en territorio, con el objetivo de que las personas que hayan sido víctimas o que pudieran serlo de una violación a sus derechos, cuenten con apoyo institucional desde el momento de su detención.

En este contexto, González Saravia informó que continúa la investigación por la marcha del pasado 15 de noviembre, organizada por integrantes de la Generación Z, por la cual se han presentado 11 quejas formales ante la Comisión.

Precisó que la CDHCM no recibió quejas en su contra, aunque sí hubo denuncias para que el organismo emitiera un pronunciamiento por los hechos ocurridos durante esa movilización. “La Comisión se pronunció prácticamente desde el primer momento”, puntualizó.

Agregó que también se brindó acompañamiento jurídico a las personas detenidas, y que en los casos turnados al Ministerio Público se garantizó la presencia de personal del organismo durante la rendición de declaraciones, a fin de que estas se realizaran sin presión alguna.

Finalmente, la presidenta de la CDHCM subrayó que el organismo ha evitado formar parte de debates públicos de carácter político o narrativo, al considerar que ello no siempre contribuye al esclarecimiento de los hechos, reiterando que su actuación se rige exclusivamente por la defensa de los derechos humanos. Con información de El Universal