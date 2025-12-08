Sheinbaum conquista a The New York Times por su estilo con bordados indígenas

CDMX.- Desde el inicio de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se consolidó como una de las figuras públicas más mediáticas del país, con reconocimiento tanto por su liderazgo político como por su trayectoria académica y sus discursos a favor de los derechos de las mujeres.

En este contexto, el diario The New York Times la incluyó en su lista de las 67 personas más elegantes de 2025, al destacar como uno de los sellos de su imagen el uso frecuente de prendas bordadas por manos indígenas.

De acuerdo con la publicación, durante su primer año de gobierno, la mandataria ha llamado la atención internacional por impulsar la visibilidad de la moda indígena y por tomar medidas contra empresas que imitan los diseños tradicionales de los artesanos mexicanos.

Ya sea en las conferencias matutinas, en actos públicos o en encuentros protocolarios, Sheinbaum ha hecho del bordado tradicional un elemento constante de su vestuario, al combinarlo con colores sobrios y monocromáticos que permiten resaltar los motivos florales y la riqueza cromática del arte textil mexicano.

El rotativo subrayó que la Presidenta ha sido firme frente a casos de apropiación cultural, luego de que diversas marcas internacionales intentaran reproducir diseños originarios sin autorización de las comunidades. Uno de los ejemplos más recientes fue la polémica por el modelo “Oaxaca Slip-On” de la firma Adidas.

La jefa del Ejecutivo ya utilizaba prendas bordadas desde antes de llegar a la Presidencia, tanto en su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México como durante la campaña presidencial de 2024, cuando su imagen fue uno de los elementos más recordados de su proyección pública.

Hace unos días, Sheinbaum volvió a llamar la atención internacional al portar un vestido morado con flores violetas y detalles verdes durante su visita al Kennedy Center en Washington, donde se realizó el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En la lista de las 67 personas más elegantes también figuran Melania Trump, el Papa León XIV, Noah Wyle, Alexander Skarsgård y Robby Hoffman, así como actores y actrices como Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet y Cole Escola.

En el ámbito musical aparecen nombres como Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Liam y Noel Gallagher, Cardi B y Doechii, además de personajes de la cultura pop y objetos que, según el diario, “moldearon las nociones de estilo y autoexpresión” durante el último año.

Con esta distinción, Claudia Sheinbaum se convierte en una de las pocas figuras políticas latinoamericanas incluidas en el listado, en el que el medio estadounidense reconoce a quienes han influido de manera significativa en las tendencias globales de estilo y estética. Con información de El Universal