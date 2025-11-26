Acoso, discriminación y violencia entre parejas: así son las agresiones que vive el personal femenino de la SSC

    Acoso, discriminación y violencia entre parejas: así son las agresiones que vive el personal femenino de la SSC
    El segundo tipo de violencia más común es la ejercida entre parejas o exparejas de personal uniformado. /FOTO: CUARTOSCURO

La Unidad Especializada de Género ha atendido 120 casos en menos de tres meses; el acoso laboral vinculado a razones de género es el patrón más repetido

CDMX.- La Unidad Especializada de Género (UEG) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha realizado 120 acciones de atención a violencias de género contra mujeres policías entre el 25 de agosto y el 17 de noviembre, informó su directora ejecutiva, Michelle Guerra Sastre. El acoso laboral con motivo de género se mantiene como la denuncia más frecuente dentro de la corporación.

En entrevista, Guerra Sastre explicó que los casos suelen iniciar con invitaciones no solicitadas -como salir a tomar un café- por parte de compañeros con mayor grado jerárquico. “La mayor parte nos refiere: ‘Como no acepté la invitación, ahora me cambió a un lugar que no me gusta, un lugar donde hay más trabajo o no me da permisos’. Se investiga como acoso laboral, pero tiene una razón de género”, detalló.

TE PUEDE INTERESAR: Avala Cámara de Diputados nueva ley contra extorsiones

Ante estas denuncias, la UEG solicita informes a las áreas correspondientes y puede ordenar cambios de adscripción, ya sea del agresor o de la víctima, además de registrar antecedentes para seguimiento. El proceso formal implica una investigación de la Dirección de Asuntos Internos y posteriormente el análisis de pruebas en la Dirección de Órganos Colegiados, donde la Comisión de Honor y Justicia determina sanciones que van desde amonestaciones verbales y arrestos hasta la remoción del cargo.

El segundo tipo de violencia más común es la ejercida entre parejas o exparejas de personal uniformado. En estos casos, la unidad acompaña a las víctimas si desean presentar denuncias por violencia familiar y las canaliza hacia servicios legales para trámites como divorcio, guarda y custodia o pensión alimenticia.

TE PUEDE INTERESAR: 'Seguiremos en las calles': transportistas y campesinos mantienen presión y niegan tintes políticos

La directora también señaló que existen casos de discriminación derivados de las labores de cuidado. “Las labores de cuidado recaen sobre las mujeres, y entonces si hay mayores faltas, requieren mayores permisos, pero no tienen redes de apoyo. Vienen y dicen: ‘Esta persona me está discriminando porque no me da todos los permisos que pido’”, explicó.

Guerra Sastre precisó que las agresiones suelen darse entre efectivos con grados superiores a las denunciantes, aunque no necesariamente se trata de sus mandos directos. “En la policía tenemos cargos administrativos y grados; no necesariamente es su mando, pero sí alguien con un mayor grado”, añadió.

Finalmente, aseguró que desde su llegada a la UEG, el 1 de septiembre, no se han registrado casos de violencia extrema como violaciones, aunque reconoció que existen antecedentes históricos de agresiones de ese tipo dentro de la institución. La dependencia reiteró que continúa reforzando protocolos de prevención y atención para garantizar entornos seguros para las mujeres policías. Con información de El Universal

