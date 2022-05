Acusan a la administración de Víctor Hernández, ex titular de Seneam de corrupción y hostigamiento sexual

La administración de Víctor Hernández en el Seneam no solo será recordada por el nepotismo, corrupción y el fallido rediseño aéreo, también por el hostigamiento sexual y laboral a manos dé y sus secuaces, de acuerdo con la columna de Lourdes Mendoza publicada por El Financiero.

Menciona Lourdes que Édgar Briseño, quien fuera instructor en la Seneam, hostigó sexualmente a Karoll Stephania Rossell Lizárraga, comenzando con miradas lascivas, terminando con un contacto físico al que ella le respondió que mantuviera su distancia.

Por lo que Luis Ramón Álvarez Aceves, director del Seneam, en lugar de ayudarla, trató de hacerla callar con las siguientes amenazas:

“Uno de mis instructores se quejó que tienes problemas de actitud. Si no cambias de actitud, tu estancia dentro de la institución peligra. Tus antecedentes como estudiante y calificaciones siempre han sido buenas como para que en el último escalón te quedes fuera. No me gustaría verte fuera después de tanto tiempo invertido”.

Al final, “Édgar Briseño, junto con Rosales Torres y Adrián San Juan Calderón, me encerraron en un salón del Cecase, me amenzaraon con demandarme y me corrieron”, expresó Karoll.

Añade que de las denuncias en el OIC y el Comité de Ética de Seneam hallaron culpable de hostigamiento a Édgar Briseño.

Las sanciones fueron una amonestación y sin responsabilidad a Luis Ramón Álvarez, Luis Enrique Rosales Torres y Adrían San Juan Calderón.

Por lo que Karoll logró que Victor Hernández, se comprometiera a resolver el asunto de manera final, asignándole su lugar de adscripción para familiarizarse con el puesto y su nombramiento de base.

Karoll estando a nada de que le entregaran su nombramiento definitivo, sin aviso ni guía de estudio, ni nada de nada, personal de Seneam en Hermosillo le aplicó examen, reprobándola y así perdió su trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Miguel Riquelme en el Top 10 de los gobernadores más populares: encuesta de El Financiero

Natalia Pérez Robles es una abogada con 11 años de experiencia en la administración pública en el sector aéreo y le contó a Lourdes que Raúl Gumesino Campilla Gómez no dejó de hostigarla, que en sesiones del Comité de Escalafón de los Controladores le gritaba “tú cállate”, en los pasillos del edificio central la agredió con un “Natalia, tápate mis piernas” y el día en que comenzaron las nuevas rutas en el espacio aéreo mexicano, en los pasillos de la Gerencia Regional Centro le reclamo: “Tú, ¿por qué no traes vestido?”.

Por lo que al no acceder la destituyeron de una manera ilegal y arbitraria, Víctor Hernández, firmó todo lo necesario, ayudado por Alejandro Valdés Souto, quien hasta la persiguió por el pasillo de la Seneam para entregarle la destitución.

Concluye Lourdes, mencionando que Édgar Briseño, Rosales Torres y Adrián San Juan han sido premiados con ascensos a controladores radar-ruta en el Centro de Control México, y Raúl Gumesino Campilla pasó de nivel 84 al nivel 90, con el correspondiente incremento de sueldo.