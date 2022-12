Admite Morena ‘dedazo’ en Plan B; deberán corregirlo y regresar la reforma

El día de hoy, jueves 8 de diciembre, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, reconoció que se cometió un error en el “plan B” de reforma electoral, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados la madrugada del día de ayer.

Se trata de unos párrafos que se dejaron en el artículo 15 fracción 4, que podrían resultar inconstitucionales. Mier reiteró que “no debieron haberse incluido”.

“Es de reconocer [...] fue una reserva que quedó, no la que habíamos propuesto. No quisimos solicitar a la Secretaría de Servicio Administrativo y a la Mesa Directiva que se hiciera la corrección, sino, asumirlo. [...] Hay dos renglones que no debieron haber aparecido”, dijo, luego admitiendo que se trata de unas de las reservas que pidió el Partido del Trabajo a cambio de sus votos.

LEER MÁS: ‘Plan B’ perdonará delitos electorales de “corcholatas” de Morena